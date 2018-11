Varadkar ofrece diálogo al DUP, socio de Londres, para abordar el "brexit"

Dublín, 15 nov (EFE).- El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, invitó hoy al diálogo al norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), socio del Gobierno británico, para abordar su oposición al borrador del acuerdo del "brexit".

El dirigente democristiano aseguró a los medios en Dublín que su "puerta está abierta" para hablar con los unionistas, aunque precisó que no es su "lugar" decirle al DUP cómo debe proceder al respecto.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, obtuvo ayer el apoyo de su gabinete de Gobierno al acuerdo "técnico" alcanzado con Bruselas para lograr una salida ordenada de la Unión Europea (UE), en el que se incluye una solución para mantener la frontera norirlandesa abierta que, no obstante, no satisface a los unionistas.

Ese pacto deberá ahora pasar el filtro del Parlamento de Londres, donde los diez diputados del DUP, que permiten a May gobernar en minoría, ya han adelantado que votarán en contra.

En este contexto, Varadkar se reúne hoy en Dublín con los partidos políticos norirlandeses opuestos al "brexit" desde la convocatoria del referéndum de 2016, en el que la mayoría del electorado de la provincia británica rechazó este divorcio.

El "taioseach" (primer ministro) mantendrá encuentros con el Sinn Féin, principal entre la comunidad católica-nacionalista norirlandesa y segunda fuerza regional, por detrás del ultraconservador protestante DUP.

También se entrevistará con el nacionalista moderado Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP, tercera formación), el multiconfesional Alianza (quinta) y el Partido Verde.

Según fuentes oficiales, estos encuentros servirán, asimismo, para analizar la parálisis que sufre el Gobierno autónomo de poder compartido, que permanece suspendido desde enero de 2017 por las diferencias que mantienen el DUP y el Sinn Féin.

Respecto al acuerdo del "brexit", Varadkar ha destacado que cumple "satisfactoriamente" con "todas las prioridades" marcadas por su Gobierno para hacer frente a esta separación.

El "taoiseach" destacó que el futuro Acuerdo de Salida incluirá la llamada "salvaguarda", una "póliza de seguro" que evitará la vuelta de barreras físicas entre las dos Irlandas, clave para sus economías y el proceso de paz.

Esa garantía prevé que todo el Reino Unido permanecerá temporalmente en una unión aduanera con la UE, mientras que se añadirán provisiones específicas para reforzar el alineamiento de Irlanda del Norte con esa área económica y con las reglas del mercado único comunitario.

Asimismo, el pacto de salida contendrá "un mecanismo de revisión" para evaluar los progresos efectuados es este área y evitar que una de las partes abandone este arreglo de manera unilateral.

Según Varadkar, la salvaguarda protege el acuerdo del Viernes Santo, el texto que puso fin en 1998 al conflicto norirlandés, y mantiene intacta la llamada Área de Circulación Común, que permite el libre tránsito de bienes, servicios y personas entre las dos Irlandas.