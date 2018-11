La UE no tiene un "plan B" en el caso de que caiga el Gobierno británico

Bruselas, 15 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) no tiene un "plan B" en la negociación del "brexit" en el caso de que caiga el Gobierno británico, que se encuentra en una situación límite tras una ola de dimisiones de altos cargos opuestos al acuerdo entre Londres y Bruselas, dijeron hoy fuentes diplomáticas.

"No hay un plan B. Si el Gobierno (británico) cae y tenemos el problema de que no podemos celebrar un Consejo Europeo sobre el acuerdo o si el Parlamento británico no lo ratifica, se plantea un escenario de abismo", declaró la fuente.

Aunque señaló que "cualquier escenario es posible", esta fuente admitió que una caída del Ejecutivo encabezado por Theresa May supondría entrar en "una crisis muy seria", una situación que precisamente se intenta evitar con el acuerdo técnico de los negociadores al que ayer dio luz verde el Gobierno británico.

Un nuevo gabinete en el Reino Unido, con el riesgo de que su posición virara hacia la preferencia de un "brexit duro", ajustaría incluso más los plazos para llegar al día previsto para la salida británica, el 29 de marzo de 2019, que no obstante "no es inamovible".

Si el Consejo está dispuesto a prolongar las negociaciones, hay "un margen" hasta que el Parlamento Europeo esté constituido tras las elecciones de mayo de 2019, señaló la fuente.

Explicó que existirá un "problema jurídico" si el Reino Unido no convoca elecciones a la Eurocámara y permanece como Estado miembro, ya que "no puede haber un Parlamento Europeo en vigor que legisle y controle a un país que sigue siendo Estado miembro, pero no tiene eurodiputados".

Antes de la cumbre europea convocada para el 25 de noviembre, los embajadores de los otros veintisiete socios se encontrarán mañana por la mañana y no se excluye que se convoquen "una o dos" reuniones más en este formato durante el fin de semana, tras lo cual el lunes se celebrará un Consejo de Asuntos Generales para preparar la cita del domingo siguiente.