Un T-Rex a tamaño real y un hueso jurásico, joyas de "Jurassic World"

Madrid, 15 nov (EFE).- Un Tiranosaurio Rex a tamaño real -casi seis metros-, un fémur auténtico de dinosaurio o un zoo con una cría de Pachyrhinosaurus son algunas de las joyas de "Jurassic World: The Exhibition", la exposición que convertirá el Espacio 5.1 de Ifema en Madrid, a partir del 17 de noviembre, en el Parque Jurásico de la Isla Nublar.

Tras el éxito en cines de "Jurassic World: El reino caído", dirigida por el español J.A. Bayona, "Jurassic World: The Exhibition" llegará este sábado a Madrid, que se convertirá así en la quinta ciudad del mundo y la segunda europea tras su estancia en París en acoger esta muestra didáctica inspirada en la saga cinematográfica que Steven Spielberg inició en 1993.

Veinticinco años después, y envueltos aún en ese aura jurásica que ha cautivado desde entonces a niños y adultos, los grandiosos animales que habitaron la tierra y se extinguieron hace 65 millones de años vuelven a cobrar "vida" en esta exposición presentada hoy en Madrid.

"La exposición es tan precisa como la película. La película es ficción, una historia de ficción, así que la exposición es una forma de que los visitantes se sumerjan en la película", ha explicado a Efe Jack Horner, paleontólogo y asesor técnico de las cintas de la saga "Jurassic World" y "Jurassic Park".

Los dinosaurios que ideó Spielberg, con colores más apagados que los verdaderos para que diesen "más miedo", son los protagonistas de esta visita a la ficticia Isla Nublar, a la que se accede, como en la saga, con un ferry recreado en la exposición antes de atravesar las puertas del mítico Parque Jurásico.

Detrás de ellas no se encuentran los doctores Alan Grant, Ellie Sattler, Ian Malcolm o John Hammond, pero el espectador sí podrá "caminar entre dinosaurios" acompañado de la inconfundible banda sonora firmada por John Williams.

Entre gruñidos y sonido ambiental, helechos y follaje, "Jurassic World: The Exhibition" arranca con el impresionante cuello de un Brachiosaurus -cuyo nombre significa "brazo de lagarto"- y con un Parasaurolophus -"cercano al lagarto"- con avisos constantes: "Por favor, respeta a todas las criaturas del jurásico. No provoques ni acoses a los animales".

Tampoco se les puede dar de comer alimentos "humanos" a los siguientes protagonistas del recorrido en el "Minizoo de los gigantes mansos", donde también se exhibe la réplica de un excremento de dinosaurio. Los más valientes pueden incluso meter el brazo en un montón de excremento para "sentir su interior blando y cálido".

Más pulcritud se necesita en el "Laboratorio de creación Hammond", una sección dedicada al personaje de "Jurassic Park" en la que se muestran insectos envueltos en ámbar, crías de Parasaurolophus en una incubadora, ADN de dinosaurio e incluso se puede "crear" al gusto una imagen de uno de estos animales.

"No sé si podemos preguntar cómo de precisa es la exposición porque no podemos crear dinosaurios. Si pudiéramos crearlos y traerlos de vuelta a la vida no sería probable que sobrevivieran en nuestro entorno. Como digo, la exposición es tan precisa como la película", comenta Horner.

El paleontólogo asegura que a lo largo de su trayectoria ha estudiado todo tipo de dinosaurios, aunque en el que más empeño ha puesto ha sido en el Tiranosaurio Rex, la joya de la corona de esta exposición, que recrea la escena de "Jurassic Park" en la que el animal muestra su poderío ante una asustada cabra resguardada en una camioneta.

En total, más de 300 personas participan en la preparación de la exposición, y cada dinosaurio ha sido creado por un equipo de escultores, moldeadores, técnicos de fibra de vidrio, soldadores, costureras, pintores y animadores.

Utilizando restos óseos de dinosaurios reales, el equipo de diseño midió cada hueso para que coincidiera con la creación de cada dinosaurio animatrónico para ser anatómicamente correcto con respecto a cómo habría sido en la vida real.

Estrenada en el Victoria Museum de Melbourne (Australia) en 2016, "Jurassic World: The Exhibition" amplia la experiencia de los visitantes al combinar entornos inmersivos con actividades interactivas educativas y basadas en la ciencia.

Rafael Giménez, socio de SoldOut, promotora en España de la exposición; Michael Mattox, jefe de operaciones del proyecto y Karen Argos, directora de Universal Brand Development Iberia, han acompañado a Horner en la presentación de esta muestra que ya ha recibido a más de 1,5 millones de visitantes en todo el mundo.