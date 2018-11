Save The Children espera que condena anime a denunciar los abusos a menores

Bilbao, 15 nov (EFE).- La organización Save the Children ha mostrado su satisfacción por la condena a 11 años de prisión a un exprofesor del colegio vizcaíno Gaztelueta, del Opus Dei, y ha confiado en que sirva para que personas que han sufrido abusos los denuncien.

En un comunicado, Iñaki Alonso, responsable de políticas de infancia de Save the Children en Euskadi, ha señalado que "sentencias de este tipo puede generar un efecto positivo para el resto de personas que se están planteando denunciar y que no se atreven a hacerlo viendo la frustración, sufrimiento, dolor e impunidad de otras personas cuyo caso de abuso no culmina como este".

La ONG ha sostenido que en Euskadi el abuso sexual infantil es "una realidad oculta y ocultada" y son necesarios programas de prevención, formación de las personas que trabajan con niños y facilitar el acceso a la justicia a las víctimas.

Save The Children ha recordado que en los tribunales vascos, según un análisis de sentencias realizado por esta propia ONG, solo se aceptó el testimonio del menor en el 13 por ciento de los casos.