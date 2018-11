Ribera dice que no tiene comunicación oficial de cierres de plantas de Endesa

Madrid, 15 nov (EFE).- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho hoy que no tiene ninguna comunicación oficial de Endesa sobre el cierre de algunas de sus plantas térmicas de carbón, aunque no descarta que la empresa haya considerado que algunas no son rentables para invertir en ellas.

Ribera, antes de clausurar el acto de presentación de la Asociación Española de Mujeres de la Energía (Aemener), respondía así al ser preguntada por la información que hoy publica El Confidencial, según la cual Endesa ya habría comunicado al ministerio el cierre de sus térmicas en Compostilla (León) y Andorra (Teruel).

La ministra ha manifestado a los medios de comunicación que "no es descartable" que la eléctrica haya considerado que "algunas de sus plantas no son rentables y no acaben de ver la oportunidad de invertir" en ellas.

"Es una decisión de estrategia empresarial en un contexto en el que la prioridad fundamental es garantizar el suministro y el empleo", pero dentro del marco establecido por la Unión Europea (UE)

En este sentido, ha recordado que existe un marco comunitario desde hace mucho tiempo que obliga a las eléctricas a hacer inversiones importantes en las centrales térmicas para que puedan seguir operando más allá de 2020.

Ha señalado que la mayor parte de las centrales térmicas españolas ha ido haciendo un análisis sobre si les interesa o no hacer estas inversiones porque consideran que son rentables, o bien optar por el cierre.

No obstante, ha dicho que en la relación que ha tenido con compañías que tienen plantas de carbón les ha dicho siempre que cualquier decisión en materia de cierre de centrales tiene que ir acompañada de un plan de acompañamiento que permita garantizar la viabilidad y el desarrollo económico de las zonas donde hay una gran dependencia de esas instalaciones.

"Endesa también lo sabe y en cualquiera de los escenarios en que estén trabajando estarán tomándolo en consideración", ha añadido.

Respecto a la posibilidad de que se puedan poner multas de 30 millones de euros a las gasolineras que no pongan puntos de recarga de aquí a dos años, ha señalado que hoy en día sólo hay un documento de trabajo sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el que el ministerio está planteando distintas opciones.

Por otra parte, ha señalado que la ministra de Industria, Reyes Maroto, y ella tienen pendiente una reunión con las patronales industriales del sector de la automoción, con las que comparten que el peso de la industria del automóvil en el PIB y en el empleo en España tiene que seguir siendo relevante.

Ha añadido que el proceso de transformación del sector requiere una "hoja de ruta compartida sobre una base de corresponsabilidad" y quieren ir hablando con las patronales del sector automovilístico ya sobre estas cuestiones.