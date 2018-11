Lucas Mondelo: "Holanda no tiene nada que perder y va a jugar duro"

Madrid, 15 nov (EFE).- El seleccionador nacional de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, pronosticó este jueves que el partido ante Holanda que podría asegurar la clasificación de España en el EuroBasket 2019 será "duro" ya que es un rival "que no tiene nada que perder".

"No deja de ser una competición en la que estamos casi clasificadas, pero no lo estamos. Todos los partidos que juegas fuera de casa son complicados. Jugamos contra una Holanda que no tiene nada que perder y que va a jugar duro" consideró el seleccionador en un comunicado de la Federación Española de Baloncesto (FEB).

El equipo dirigido por Mondelo ha realizado hoy en Guadalajara su último entrenamiento antes de partir este viernes por la mañana hacia Holanda para disputar el sábado su penúltimo partido de clasificación, ya que el miércoles 21 de noviembre jugará en Melilla ante Ucrania, al que el seleccionador ve un oponente "más complicado".

"Inicialmente -explicó- el partido contra Ucrania debe ser más complicado. Ellas vienen con todo, con un equipo muy físico, con todas las jugadoras que pueden tirar, tienen mucho volumen y se hace muy incómodo jugar contra ellas".

Las 14 jugadoras convocadas viajaran a Amsterdam tras tres días de concentración en Guadalajara para preparar sus próximos dos compromisos.

Con una victoria el sábado ante Holanda, la selección estaría clasificada para el EuroBaket 2019, aunque su objetivo es conseguir ganar los dos próximos partidos para terminar primeras de grupo.