La libra y la banca, golpeadas por las turbulencias del "brexit"

Londres, 15 nov (EFE).- Las turbulencias que ha desatado en el Reino Unido el preacuerdo del "brexit" golpearon hoy a la libra esterlina, que perdía esta tarde un 1,72 % frente al euro, y la Bolsa de Londres, donde los bancos y las constructoras sufrieron fuertes caídas.

Una serie de dimisiones en el Ejecutivo de la primera ministra británica, Theresa May, ha elevado el temor a que el Reino Unido se vea abocado a romper con la Unión Europea (UE) el próximo marzo sin haber llegado a formalizar un tratado de salida.

"La debilidad de May va a tener un impacto. Los inversores que quieren reducir su exposición a la economía británica se fijan en los bancos porque son los que están ligados a una gran cantidad de sectores económicos. Las constructoras también están perdiendo terreno", afirmó a Efe David Madden, analista de CMC Markets.

En el sector de la construcción, Persimmon perdió un 7,36 %, Taylor Wimpey un 7,50 % y Barratt Developments un 7,40 %.

Entre los bancos, la entidad más afectada fue la parcialmente nacionalizada Royal Bank of Scotland, que cayó un 9,63 %, mientras que Lloys retrocedió un 5,04 % y Barclays un 4,11 %.

La divisa británica se cambiaba esta tarde a 1,1293 euros y caía un 1,69 % frente al dólar estadounidense, hasta 1,2772 dólares.

"La libra esterlina está respondiendo como un barómetro a la capacidad de la primera ministra de mantener su cargo. Si el descontento y las dimisiones en el Gobierno continúan, la libra seguirá bajo presión", sostuvo James Hughes, experto de la firma Axi Trader.

Analistas del banco ING predijeron, por su parte, que la divisa británica puede continuar cayendo, "a no ser que la amenaza sobre el liderazgo (de May) desaparezca o bien haya signos más claros de que el acuerdo de salida de la Unión Europea puede lograr el apoyo del Parlamento".

El sector financiero ha advertido, además, de que la declaración política sobre la futura relación entre ambos lados del canal de la Mancha que se ha acordado sugiere que las firmas británicas pueden tener un acceso limitado al mercado comunitario, lo que afectaría a los negocios de la City de Londres.

El texto divulgado ayer por Bruselas sugiere que "el acceso al mercado para los servicios financieros estará basado en las provisiones de equivalencia existentes, lo que no asegura un acceso completo a los mercados de la UE tal como lo hacen los actuales pasaportes", afirmó el responsable de Servicios Financieros de la consultora PwC, Andrew Kail.

"Perder los pasaportes financieros con el acuerdo del 'brexit' sería un golpe muy duro para la economía británica", alertó por su parte Madden.

El analista agregó que "diversos bancos británicos que operan en la eurozona deberían canalizar sus negocios a través de subsidiarias".

La agencia de calificación Moody's indicó que el anuncio de que el Reino Unido y la UE han alcanzado un principio de acuerdo es "positivo", si bien advirtió de que aún quedan "obstáculos significativos" por superar.

En un comunicado, la firma señaló que, si el Parlamento británico no ratifica el texto acordado, dado que la primera ministra no tiene asegurada una mayoría en la Cámara de los Comunes, el país puede encaminarse hacia un "brexit" no negociado.

Es escenario tendría "consecuencias negativas" para un amplio rango de actores económicos, subrayó Moody's.

El incierto escenario que afronta el Reino Unido ha llevado a los organismos reguladores del sector financiero a mantener contactos esta mañana con los bancos para evaluar la situación.

Medios británicos han revelado que el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ordenó esos contactos, mientras que la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, en sus siglas en inglés) se limitó a aclarar que mantiene "contactos regulares" con las entidades.