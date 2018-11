Jueves, 15 de noviembre de 2017

Madrid (EFE).- España considera que los acuerdos alcanzados sobre el brexit con el Reino Unido son "muy positivos para los intereses nacionales y de los trabajadores de Gibraltar" y recogen la postura española en "un 99 por ciento".

OSAKIDETZA DIMISIÓN

Dimite la directora vasca de Salud tras irregularidades en las oposiciones

Vitoria (EFE).- La directora general del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, María Jesús Múgica, ha presentado hoy su dimisión tras la filtración de exámenes en la última Oferta Pública de Empleo (OPE), y ha sido nombrado en su lugar Juan Luis Diego Casals, un alto cargo del Gobierno Vasco desde hace décadas.

ENERGÍA NUCLEAR

El Gobierno no planea prorrogar las nucleares y acordará "cierre escalonado"

Madrid (EFE).- El secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha indicado hoy que no está en los planes del Gobierno prorrogar las licencias para las centrales nucleares, pero sí negociar para que el cierre sea "de acuerdo" con las empresas y "escalonado", con garantías para los desmantelamientos.

PREMIO CERVANTES

La poeta uruguaya Ida Vitale, un Premio Cervantes que rompe la tradición

Madrid (EFE).- La uruguaya Ida Vitale, referente para poetas de todas las generaciones, ha ganado hoy el Premio Cervantes 2018, un galardón que ha saltado costumbres al reconocer a una mujer escritora, la quinta en más de 40 años, y al no respetar la "ley no escrita" de alternancia de premiados entre España y Latinoamérica.

TIEMPO LLUVIAS

Lluvias anegan calles y campos de Valencia, en alerta roja, y de Barcelona

Valencia/Barcelona (EFE).- Las intensas lluvias y tormentas que afectan a amplias zonas del área mediterránea, con acumulaciones de hasta 300 litros por metro cuadrado, han inundado calles y aparcamientos, han provocado la caída de árboles y han obligado a evacuar colegios y cortar carreteras por balsas de agua.

ABUSOS MENORES

Condenado a 11 años por abuso sexual un exprofesor de un colegio del Opus Dei

Bilbao (EFE).- La Audiencia de Bizkaia ha condenado a 11 años de prisión a un exprofesor del colegio vizcaíno Gaztelueta, de la obra corporativa del Opus Dei, como autor de un delito continuado de abuso sexual a uno de sus alumnos, cuando éste tenía 12 y 13 años, y da total credibilidad al relato de la víctima, quien fue recordando los hechos de manera progresiva.

SUCESOS INMIGRACIÓN

El Gobierno no tocará las devoluciones en caliente hasta que se pronuncie el TEDH

Madrid (EFE).- El Gobierno no va a tocar las llamadas "devoluciones en caliente" hasta que se pronuncie el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el recurso que presentó España a la condena del tribunal de Estrasburgo por la devolución de dos migrantes en Melilla.

PODER JUDICIAL

Marlaska sobre Marchena para presidir el CGPJ: "Soy partidario, es amigo mío"

Madrid (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado hoy partidario de que el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena pueda presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque además de amigo es "uno de los juristas más consolidados de este país".

CRIMEN PIOZ

Condenado a prisión permanente revisable el autor de los crímenes de Pioz

Guadalajara (EFE).- Patrick Nogueira, el joven brasileño acusado de asesinar a sus tíos, de 39 años, y a sus primos de 1 y 4 años en Pioz (Guadalajara) ha sido condenado a prisión permanente revisable.

SUCESOS VOX

8 meses de cárcel para los dos detenidos en la protesta contra Vox en Murcia

Murcia (EFE).- El titular del juzgado de instrucción número 8 de Murcia, en funciones de guardia, ha condenado a 8 meses de cárcel a los dos detenidos anoche durante una concentración contra un acto de Vox, acusados de un delito de atentado a la autoridad y de otro leve de lesiones.

FINANCIACIÓN PARTIDOS

Chaves refuta al PP y dice que no hay pruebas de financiación ilegal del PSOE

Madrid (EFE).- El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha refutado hoy las acusaciones del PP y ha dicho que en todo el sumario del juicio de los ERE no hay ningún "indicio, dato o prueba" de financiación ilegal del PSOE y tampoco se ha encontrado ninguna caja B en este partido.

PP COSPEDAL

Cospedal estudia su reingreso en la Abogacía del Estado tras renunciar al escaño

Madrid (EFE).- María Dolores de Cospedal está estudiando pedir su reingreso en la Abogacía del Estado, según han informado a Efe fuentes cercanas a la ex secretaria general del PP, tras formalizar hoy su renuncia al escaño como diputada del Congreso, ocho días después de anunciarla.

SUCESOS CADAVER

El cuerpo descuartizado de Usera es el de la novia del "rey del cachopo"

Madrid (EFE).- El cotejo del ADN ha confirmado que el cuerpo que apareció descuartizado dentro de una maleta en el distrito madrileño de Usera el pasado agosto es de Heidi Paz Bulnes, la novia de César Román, un empresario conocido como el "rey del cachopo", que lleva meses desaparecido.

INGLÉS EXÁMENES

Localizados en Suecia los exámenes de inglés perdidos en Andalucía

Sevilla (EFE).- Los exámenes de inglés que ayer fueron extraviados por la empresa de mensajería de la que dependía su envío desde Andalucía a Cambridge han sido localizados hoy en Suecia, según ha confirmado el centro examinador Exams Andalucía.

PODEMOS MADRID

Carmena dice no tener vinculación con Iglesias ni con la crisis de Podemos

Madrid (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado hoy que la crisis abierta en Podemos no tiene nada que ver con ella y ha explicado que no ha hablado con Pablo Iglesias tras la suspensión de seis de sus ediles porque no tiene "vinculación específica con él" ni tampoco con su partido.

URBANISMO CALDERÓN

El Ayuntamiento de Madrid da vía libre a la demolición del Vicente Calderón

Madrid (EFE).- La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ha aprobado este jueves de forma definitiva el plan que permitirá demoler el antiguo estadio del Atlético de Madrid Vicente Calderón y convertirlo en una gran zona urbanizada con viviendas y usos terciarios a orillas del río Manzanares.