José Juan: "He vuelto con más fuerza"

Elche , 15 nov .- José Juan Figueras, guardameta del Elche, afirmó este jueves que ha vuelto a la titularidad del equipo ilicitano con más fuerza, tras haber perdido su puesto en la portería del Elche durante tres jornadas ante el nigeriano Francis Uzoho.

"He vuelto con más fuerza. No he dejado de trabajar todos los días y me encontré a gusto en el campo y disfrutando", dijo el portero gallego en rueda de prensa, en alusión al encuentro ante Las Palmas, en el que recuperó la titularidad y logró dejar la meta a cero.

José Juan, que agradeció el apoyo de sus compañeros durante su suplencia, asumió que forma parte del fútbol salir del equipo cuando se encajan dos goleadas consecutivas como las sufridas ante Deportivo (4-0) y Córdoba (1-4).

"Cuando te meten goles se mira más al portero. Va en la profesión. Así es el fútbol. Ahora he vuelto por la lesión de un compañero que lo estaba haciendo muy bien", señaló en alusión del nigeriano Francis.

A pesar de su veteranía, José Juan admitió que no le gustó salir del equipo, aunque precisó que se trató de una decisión del entrenador y que él solo puede apoyar a su compañero "porque es un gran portero con mucho margen de mejora".

El gallego, que volverá a defender la portería del Elche el domingo, elogió al Alcorcón, del que comentó que ha encontrado desde el principio de la Liga "confianza" para realizar su juego.

"Encaja pocos goles y es difícil de batir en su campo, que es pequeñito. Saben a lo que juegan y son intensos", comentó el portero, quien confió en que el Elche, tras dos goleadas consecutivas a domicilio vuelva a ser "fiable" fuera.

José Juan, que abandonó la sesión de hoy antes de tiempo por "precaución" tras unas molestias en el abductor, no quiso especular sobre quién será el titular cuando su compañero Francis Uzoho reciba el alta médica tras la lesión.

"Eso es cosa del míster. Yo voy a trabajar cada día para ponérselo difícil", concluyó el veterano guardameta del Elche.