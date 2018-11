Incertidumbre sobre el futuro de Idlib un mes después de zona desmilitarizada

Beirut, 15 nov (EFE).- Un mes después de la implementación del pacto ruso-turco que estableció una zona desmilitariza en el norte de Siria y detuvo la ofensiva gubernamental sobre la región de Idlib, hay dudas sobre su eficacia y destino debido a las continuas violaciones y a la no retirada de los yihadistas del área.

Elia Samman, asesor del ministro de Estado sirio para la Reconciliación Nacional, Ali Haidar, dijo a Efe en una conversación telefónica que ha habido una "mejora de la situación" en la zona donde se ha aplicado el acuerdo, aunque este "no se ha implementado completamente".

Aseguró que las facciones armadas "moderadas" están cumpliendo con el pacto, pero los grupos yihadistas, como la exfilial de Al Qaeda en Siria, aún no han abandonado el área desmilitarizada y "están atacando a civiles y al Ejército sirio" en el norte de la provincia de Hama y en la de Alepo, incluidas en la franja de seguridad en torno a Idleb.

"Todo el mundo está esperando a que Turquía presione a las facciones moderadas para que convenzan a los radicales de que cumplan con el pacto", agregó, en referencia a los grupos rebeldes sirios apoyados por Ankara.

El asesor del ministro Ali Haidar destacó que el Gobierno sirio amnistiará a los opositores "que entreguen las armas y cumplan con las condiciones" requeridas por Damasco, para que puedan empezar "una nueva vida como civiles".

Sin embargo, no sabe qué destino correrán "los terroristas de otros países, como de Europa, de China, Afganistán o Turquía", porque "no se les permitirá quedarse en Siria" y "no sé sabe adónde irán y si les aceptarán en sus países de origen" cuando regresen.

Samman concluyó que "el Gobierno está dando una solución pacífica a la situación, pero si no funciona, no dejará Idlib en manos de los terroristas y luchará" para recuperar su control.

Idlib es la única región de Siria que sigue controlada en casi su totalidad por las facciones rebeldes e islamistas, y Damasco se disponía a lanzar una ofensiva para retomarla, pero el acuerdo entre Rusia, valedora del Gobierno, y Turquía suspendió la campaña hace un mes.

A pesar de ello, en los pasados 30 días se han repetido enfrentamientos de baja intensidad entre las tropas leales al presidente sirio, Bachar al Asad, y los rebeldes que operan en la zona, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

La ONG recordó hoy que, aunque el pacto estipulaba la retirada de los grupos y las facciones yihadistas de la zona desmilitarizada, los radicales "no se han retirado" de la franja y, además, llegaron "nuevos refuerzos a la zona" durante los últimos días.

El portavoz de la Alianza Nacional para la Liberación, integrada principalmente por facciones que actúan bajo el paraguas del opositor Ejército Libre Sirio (ELS), Nayi Abu Huzaifa, aseguró a Efe por internet que las fuerzas gubernamentales han violado el acuerdo en la zona desmilitarizada.

"Resistimos de forma directa y respondemos a estas violaciones y ataques", destacó Abu Huzaifa en referencia a la postura de los rebeldes, que retiraron su armamento pesado del área.

El opositor afirmó que su facción continúa "comprometida con el acuerdo", pero "responderá a cualquier ataque por parte del régimen, para proteger a sus familias de las violaciones, bombardeos o cualquier operación militar" en Idlib.

Asimismo, agregó que la Alianza Nacional para la Liberación está "preparada militarmente" para el caso de que finalmente se produzca la ofensiva gubernamental y sus combatientes están "entrenándose en campamentos" y diseñando "planes de defensa y ataque".