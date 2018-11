Gurutz Aginagalde deja el balonmano "para devolver" lo que le ha dado

Logroño, 15 nov (EFE).- El portero del Logroño La Rioja Gurutz Aginagalde se ha despedido hoy de los aficionados, tras jugar ayer su último encuentro en la Liga Asobal, y a partir del 24 de noviembre espera ser el presidente del Bidasoa, y "devolver a este deporte" lo que le ha dado "durante 24 años".

Gurutz Aginagalde (Irún. Guipúzcoa. 1977) ha ofrecido este jueves en Logroño una conferencia de prensa, junto a su actual entrenador, Miguel Ángel Velasco, y a todos sus compañeros.

Lo ha hecho tras participar ayer en su partido 615 de la Liga Asobal, que será el último en esa competición, aunque, en realidad, todavía estará el sábado en Logroño, en el partido que su equipo juega con el Kadetten suizo de la Copa EHF.

Incluso viajará a Suiza con su equipo para jugar el día 24 la vuelta de la eliminatoria, y conocerá allí si ha ganado las elecciones a la presidencia del Bidasoa o no, aunque en cualquier caso no continuará como jugador.

El portero irundarra, visiblemente emocionado en algunos momentos, ha dado las gracias en especial a quienes le han ayudado en los últimos 14 años a sentirse en Logroño "como en casa" y, en global, ha dicho que su estancia en este club "creo que ha salido bien".

"Tengo mucho que agradecer a directivos, entrenadores, patrocinadores y compañeros, porque he aprendido mucho de todos", ha insistido, y también se ha acordado "de todos los que trabajan en la sombra en el club y de los aficionados" porque "con todos ellos me he sentido como en casa y eso es lo que me llevo".

Ha afirmado que acumula "una mochila de buenos recuerdos y momentos importantes" en su carrera, desde el ascenso a la Liga Asobal con el conjunto logroñés a sus partidos en Europa, primero, y en especial, en la Liga de Campeones.

"Hemos jugado bastantes finales, más de las que hubiéramos soñado. Creo que este club no ha tocado techo y creo que ganará el título que a mi me hubiera gustado tener antes de irme", ha asegurado.

Pero, ha recalcado, él cree que se lleva "un título mayor" que "es el cariño de la gente".

De los 14 años que ha jugado en el mismo equipo se queda con "la victoria conseguida ante el París Saint Germain en Logroño". "Tocamos el cielo con un partido impresionante. Hay otras situaciones, como cuando fuimos a la Copa Asobal con un equipo totalmente roto, en el que vi que aquí había un grupo de personas extraordinarias", ha añadido.

Su debut con la selección española, a los 40 años de edad "fue un momentazo"- "Pero por encima de eso me quedo con el partido ante el París", ha asegurado.

Ha recordado también la década que pasó en el Bidasoa, donde empezó a jugar al Balonmano y ha explicado que espera "poder agradecer a ese club, pero de otra forma, ayudando a que crezca".

El portero, que ha recibido una larga ovación de sus compañeros durante la rueda de prensa, ha reconocido que a él le hubiera gustado retirarse a final de temporada y ha explicado que cuando empezó a prepara su candidatura al Bidasoa le dijeron que "la actual directiva acababa el próximo verano": "Nunca pensé que las cosas iban a ser así".

De hecho, ha afirmado que antes de pensar en su proyecto para el club de Irún, se veía jugando "dos o tres años más, por cómo me encuentro física y mentalmente".

"Las cosas han venido como han venido, pero no pasa nada, los deportistas estamos acostumbrados a superar dificultades", ha asegurado.

De hecho, ha explicado, al ver cómo algunos compañeros se retiraban "pensaba como lo haría yo" pero "las cosas han pasado como han pasado y creo que no hay nada mejor que poder seguir ligado a este deporte y devolver todo lo que he recibido de él, en otra perspectiva, para que el balonmano siga vivo".

En más de dos décadas como profesional a él le ha tocado "ver momentos de bonanza del balonmano español, en los que los mejores jugadores del mundo estaban aquí" y "otros, con la crisis económica, en los que las ligas alemana y francesa nos han adelantado".

"Ahora el tener televisión en abierto debe suponer un momento importante para este deporte, y espero que los clubes sepan aprovecharlo y la Liga Asobal crezca y vuelva a ser lo que era", ha concluido el aspirante a presidir el Bidasdoa desde el próximo 24 de noviembre.

Gurutz Agiinagalde cierra así un ciclo para él y para el club de Logroño, que en pocos meses ha visto como dejaban la entidad tres "históricos", el entrenador Jota González, el pivote Rubén Garabaya -aunque forma parte del cuerpo técnico- y ahora el portero Gurutz Aguinagalde.

"Eso no es lo importante, las personas vamos y venimos y lo que cuenta es club", ha considerado, aunque "quizás cuando se fue Jota sí que acabó un club y empezó otro".

Su actual entrenado, Miguel Ángel Velasco, que compartió vestuario como jugador con el portero ha subrayado que es "un ejemplo como deportista, como capitán de una plantilla y como persona" y le ha deseado lo mejor en su nueva etapa.

Además ha anunciado que su camiseta, con el número 12, será retirada de la plantilla, como ya sucediera la pasada campaña con Rubén Garabaya.