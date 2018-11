Guidetti acepta suplencia en el Alavés y niega contactos con el Galatasaray

Copenhague, 15 nov (EFE).- El delantero internacional sueco del Alavés John Guidetti dijo este jueves sentirse a gusto en el club vasco, pese a la falta de minutos en los últimos partidos, y negó haber tenido contactos con el Galatasaray.

"Hice un mal partido contra el Levante. El entrenador hizo cambios y, desde entonces, hemos ganado todo, y no contra equipos pequeños. Entiendo que no alteres un concepto ganador. Cuando me llame para hacer mi trabajo, lo haré", afirmó Guidetti, en declaraciones recogidas por la agencia sueca TT.

Suecia jugará mañana a domicilio contra Turquía en la Liga de las Naciones, el nuevo torneo de la UEFA, un partido que coincide con la aparición de rumores en la prensa turca sobre un posible interés del Galatasaray en Guidetti, recomendado por su compatriota y exjugador Johan Elmander, que trabaja para el club como ojeador.

Guidetti aseguró que no ha habido ningún contacto y que deja ese trabajo a su agente, aunque mostró su respeto por un "club muy grande y lleno de pasión".

La falta de minutos en el Alavés no impide que el delantero sueco llegue "lleno de confianza", después de haber marcado en el amistoso contra Eslovaquia (1-1) de hace un mes, su primer gol con la selección en dos años.