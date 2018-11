Gabilondo apela a Transición como modelo para lograr acuerdos "de provecho"

Madrid, 15 nov (EFE).- El periodista Iñaki Gabilondo considera que la Transición es un tiempo que debería "dar mucha moral" a la ciudadanos porque supone una "exhibición" de voluntad de acuerdo entre gente "de tantísima divergencia ideológica" que fue capaz de lograr "algo consensuado y de provecho".

"Todavía no me he repuesto de la sorpresa que yo viví cuando asistí al proceso de la Constitución. No creía que fuera posible aquel encuentro de gente de tantísima divergencia ideológica, cuando salió algo consensuado, me pareció que transmitía una gran lección: cuando hay voluntad se encuentran vías de entendimiento pero hay que hacer un esfuerzo titánico", rememora en una entrevista con Efe.

Coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución, Gabilondo analiza la profunda transformación de España en las últimas cuatro décadas en "La vista atrás", un programa de tres episodios que emitirá Movistar+ a partir del próximo sábado.

El veterano periodista recorre la geografía española para recordar cómo éramos hace unos años y llegar a entender cómo somos ahora, uniendo su mirada a la de las tres generaciones de españoles que han protagonizado estos cambios.

Manuela Carmena, Fernando Aramburu, Elvira Lindo, Fernando Grande Marlaska, Ainhoa Arteta, Ferrán Adriá, Carmen Machi, Jose Luis Garci, Pedro Delgado o José María Álvarez Pallete son algunos de los protagonistas desde los que el periodista abordará esos cambios a través de sus confidencias y vivencias.

"No es un repaso político al uso, es una aproximación más humana y familiar a la transformación vivida por este país. Quería acercarlo al territorio donde la vida se vive", explica Gabilondo, que afirma que en estos años se ha hecho un "viaje extraordinario, digno de elogio y de satisfacción".

Aunque reconoce el "escepticismo natural" de las personas de su edad al ver "hasta qué punto algunos de aquellos sueños se vinieron a marchitar", el comunicador rechaza de lleno "participar en la ceremonia de la descalificación" que cree que se ha hecho sobre esta etapa".

"Es injusto y no es verdad. (...) La Transición es un tiempo que nos debería dar muchísima moral y aunque el catálogo de cosas fallidas puede ser muy grande, sería completamente idiota detenernos ahí y no observar todo lo importante", subraya el periodista, que rechaza categóricamente a quienes "consideran una mierda" todo lo hecho.

Gabilondo lo tiene claro y de todo lo vivido en aquella época extrae una conclusión: "Cuando España tiene un proyecto es capaz de hacer muchas cosas y cuando no lo tiene empieza a vivir paranoias disgregadoras y líos formidables".

"Moriré creyendo que la voluntad política es capaz de hacer cosas muy importantes", ha confesado el comunicador antes de remarcar que aquella "exhibición de voluntad de acuerdo" debería quedar la memoria colectiva.

La mujer, la familia, la cultura, la economía, los derechos, las artes y el deporte son algunos de los conceptos a través de los que el periodista trasladará al espectador la modernización de España en tres capítulos: "El camino", "La memoria" y "Los retos".

Tras este proyecto de Movistar+ en colaboración con La Caña Brothers, Iñaki Gabilondo retomará la cuarta temporada de su programa ?Cuando ya no esté. El mundo dentro de 25 años?.