PP exige a Borrell explique al Congreso el "pésimo" acuerdo sobre Gibraltar

Madrid, 15 nov (EFE).- El PP va a pedir la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para que explique el "pésimo acuerdo sobre Gibraltar" que, según ha dicho, recoge el pacto del "brexit" entre el Reino Unido y la UE, y que supone el "mayor fiasco de la política exterior española en los últimos cien años".

Así lo ha considerado el secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del PP y portavoz de Exteriores del grupo popular, José Ramón García Hernández, quien en declaraciones en el Congreso ha señalado que en su partido están "alarmados" por lo que se conoce del acuerdo.

Ha lamentado que lo único que se recoge en el acuerdo sobre Gibraltar son "directrices para que las autoridades del Reino Unido y de España vayan a favor de la transparencia" o se insta a que se creen mecanismos". "Es un fracaso absoluto", ha añadido.

Tras recalcar que el PP no se puede quedar de brazos cruzados y por eso pide la comparecencia urgente del ministro, García Hernández ha considerado una "vergüenza" que el Gobierno dijera que no iba a suponer ningún obstáculo al acuerdo, porque "los intereses españoles hay que defenderlos hasta las últimas consecuencias", y no se puede consentir la "inacción" del Ejecutivo en este asunto.

En el protocolo sobre Gibraltar, ha continuado, se dejan "todos los flecos totalmente abiertos" y "se renuncia a la cosoberanía" sobre todo en lo referente al aeropuerto, además de que se proponen algunas medidas fiscales "como si aquello fuera una solución".

Por otro lado, el portavoz popular ha recordado que la disparidad de renta entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar es una de las mayores del mundo, por eso también ha lamentado que se no se haya aprovechado esta oportunidad para reducir esa brecha.

Y ese, ha dicho, es "otro error tremendo" y otra muestra de la "absoluta desconexión" entre la Junta de Andalucía que preside Susana Díaz y el Gobierno de Pedro Sánchez.

En definitiva, el diputado del PP ha lamentado que el Gobierno haya renunciado a una "oportunidad histórica" y a la ventaja que logró el anterior Gobierno en el Consejo Europeo de abril de 2017, al arrancar el compromiso de que cualquier acuerdo concerniente a Gibraltar debía tener el visto bueno de Reino Unido y España.

Que se haya renunciado a la cosoberanía y a esa ventaja es un error de una dimensión que deja "en muy mal sitio" tanto la "supuesta inteligencia de un ministro mínimo de asuntos exteriores" como la del secretario de Estado, ha añadido García Hernández.