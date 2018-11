AIE dice que los mercados se tienen que adaptar a la entrada de renovables

Madrid, 15 nov (EFECOM).- La responsable de Demanda de Energía de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Laura Pozzi, ha dicho hoy que los mercados eléctricos se tienen que adaptar, pues se necesitará una mayor flexibilidad para incorporar más energías renovables.

Pozzi, que ha presentado hoy en Madrid el informe anual "Perspectivas para la energía mundial en 2018", ha señalado que el sector de la electricidad tiene más de cien años de antigüedad y un modelo establecido, pero el recorte de costes que ha habido en las renovables ha cambiado la operativa del sector y cómo se diseña el mercado.

En su opinión, los mercados se tienen que adaptar porque las renovables crecen ahora ocho veces más y, cuando se incremente su cuota, la flexibilidad va a ser clave para responder a la demanda.

Pozzi ha señalado que en los mercados principales la cuota de renovables es del 10 %, pero dentro de diez años la necesidad de la flexibilidad se cuatriplicará y la eólica será la mayor fuente en el año 2030.

Ha añadido que si no se introduce flexibilidad en los mercados, no se podrá mantener el suministro o no habrá un buen ritmo de incorporación de renovables, por lo que ha afirmado que hay que "hacer algo inmediatamente" para ofrecer esa flexibilidad necesaria y requerida.

Laura Pozzi ha dicho también que España es uno de los líderes en la incorporación de renovables, así como a la hora de impulsar la transición energética.

Asimismo, ha señalado que la demanda de electricidad está creciendo el doble que la demanda energética global en el mundo y en los últimos dos años, por primera vez en la historia, las inversiones en el sector eléctrico, han sido mayores que en los de petróleo o gas.

Un 95 % de las inversiones mundiales en electricidad procedieron de los gobiernos, según Pozzi, que ha señalado que hasta 2040, de la inversión total en electrificación en el mundo, un 70 % deberá provenir de los gobiernos.

Por otra parte, se ha referido a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y ha señalado que terminaremos el 2018 con un incremento de las relacionadas con la energía en el mundo, con lo que no se está en la senda de cumplir los objetivos de lucha contra el cambio climático.

Aunque muchos países del mundo están cerrando las plantas de generación eléctrica con carbón, en otros, sin embargo, se siguen abriendo centrales de ese tipo y en estos momentos hay 182 gigavatios (GW) de plantas térmicas construyéndose en el mundo, principalmente en Asia, ha dicho Pozzi.

Ha añadido que la electrificación necesita ir acompañada por políticas "fuertes" para descarbonizar los sistemas eléctricos rápido, pues las emisiones se están incrementando y "sin duda alguna, no estamos en la senda adecuada".