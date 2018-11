Cárcel en Turquía para cantante alemana de origen kurdo por "terrorismo"

Estambul, 15 nov (EFE).- Un tribunal turco condenó a la cantante alemana de origen kurdo Saide Inac a seis años y tres meses de cárcel por "pertenecer a una organización terrorista", informó hoy el rotativo Hürriyet.

Inac, que actúa con el nombre de Hozan Cane y que residía en la ciudad alemana de Colonia, fue detenida en Turquía en junio de este año durante un evento en la campaña de las presidenciales del izquierdista prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP).

La Fiscalía de Edirne, la ciudad del noroeste de Turquía en la que se celebró el juicio, pidió 21 años de prisión para Inac por pertenencia al grupo armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) debido a unas imágenes que aparecieron en redes sociales de la cantante junto a supuestos miembros de una guerrilla kurdo-siria cercana al PKK.

"No tengo nada que ver con los artículos que han escrito sobre mí en redes sociales. No sé quién compartió esa fotografía y el vídeo sobre la organización terrorista. No soy miembro ni simpatizante de una organización ilegal. Soy solo una artista", dijo Inac durante su defensa en el juicio.

Mustafa Peköz, abogado de la cantante, declaró que las imágenes fueron tomadas durante un documental que hizo la cantante sobre la persecución del grupo terrorista Estado Islámico (EI) a la minoría yazidí en Siria e Irak.

En las imágenes la cantante aparece con miembros de la guerrilla kurdo-siria YPG, aliadas de EEUU y la coalición internacional antiyihadista en la lucha contra el EI, aunque Turquía la considera una filial del PKK.

El abogado de la cantante declaró ayer a los medios turcos que apelarán la sentencia del tribunal.

Ante la crisis de la lira turca y las tensiones con Estados Unidos, el Gobierno turco ha buscado mejorar sus hasta hace poco tensas relaciones con Alemania.

La canciller alemana, que visitó Turquía recientemente, ha insistido en más de una ocasión en la liberación de varios alemanes encarcelados en Turquía, incluidos periodistas, acusados de actividades terroristas y complicidad con el fallido golpe de Estado de 2016.