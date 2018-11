Argentina prevé un G20 de consensos pero arduo en comercio y cambio climático

Buenos Aires, 15 nov (EFE).- Argentina confía en que los presidentes de los países del G20, que se reúnen a finales de este mes en Buenos Aires, llegarán a "consensos básicos" en un amplio abanico de temas, aunque, por las "tensiones" actuales, advierte dificultades en el aspecto comercial y el cambio climático, dijo a Efe el negociador jefe del país, Pedro Villagra.

"El cuerpo de cosas donde creemos que va a ser relativamente fácil llegar a acuerdos es grande. Más de un 80 o 90 % en cuanto a número", resaltó en Buenos Aires el "sherpa" del país que preside el G20 en 2018.

Sin embargo, como ya ocurrió en la anterior cumbre, en Alemania en 2017 -la primera con Donald Trump como presidente de Estados Unidos-, dos asuntos seguirán siendo a priori los principales escollos del próximo debate: el libre comercio (con espinosos asuntos como el exceso de capacidad de producción de acero) y la lucha contra el cambio climático.

"Ahí tenemos dificultades más grandes", asumió Villagra, diplomático y con dilatada experiencia en las relaciones internacionales, quien reconoció que, pese a las "tensiones" en negociaciones de este tipo, también hay "muchos puntos de contacto".

Respecto al clima, es optimista y pone como ejemplo que en EEUU -que por decisión de Trump salió del Acuerdo de París- hay zonas donde se están haciendo reducciones de emisiones contaminantes muy superiores a las de naciones que se presuponen más comprometidas.

También está por ver la postura que adopta el mandatario estadounidense, cuya política proteccionista de imposición de aranceles le ha generado roces con potencias como China, acerca del sistema multilateral de comercio, que defienden los principales países del Grupo, integrado por las 20 mayores economías desarrolladas y emergentes.

"Estamos convencidos de que debe haber alguna mención general al multilateralismo basado en reglas y no solamente para el comercio. Es algo que tenemos que aceptar que es útil", destacó Villagra, y recordó que en algunas reuniones de ministros que acogió este año el país ya se consensuaron documentos que aplaudían ese sistema global.

Una de las principales labores del máximo responsable negociador es coordinar la elaboración del documento que llegará a los jefes de Estado y de Gobierno durante la cumbre, para que puedan debatirlo y, eventualmente, aprobarlo.

"Una de las cosas que dijimos de entrada es que el documento de líderes sea corto, con lenguaje accesible para todo el mundo y que iban a ir solo los temas más importantes que se fuesen acordando durante el año en los distintos grupos de trabajo y ministeriales", argumentó el diplomático.

Ahora, a dos semanas de la cumbre, se perfilan detalles y no hay un borrador definitivo.

"La declaración que se apruebe tiene que ser una declaración que los líderes puedan leer. Una declaración de 50 o 60 páginas no es realista", reconoció.

Y es que cualquier idea es bienvenida para lograr que Trump y los mandatarios de China, Xi Jinping; Rusia, Vladimir Putin; Alemania, Angela Merkel; Francia, Emmanuel Macron, o el Reino Unido, Theresa May, se pongan de acuerdo porque, para la anfitriona argentina, la reunión será exitosa si consigue un documento "razonable" con "consensos básicos".

"A Argentina el papel que le toca jugar es tratar, por todos los medios posibles, de acercar posiciones. Si no se logra, no va a ser por no haberlo intentado", enfatizó Villagra.

Las prioridades del país austral para la cita son tres: el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y el futuro alimentario sostenible, temas para los que en 2018 ya ha habido avances y se espera sean más sencillos de abordar por los presidentes.

No hay que olvidar que el G20 no elabora documentos obligatorios, por lo que depende del compromiso de cada país llevarlos adelante.

"Los líderes pueden decir encontrar algo en común. Para eso hace falta voluntad política. Si la voluntad política es diverger, obviamente la situación no va a ser fácil", reconoció el sherpa.

"El G20 está para encontrar acuerdos que permitan superar crisis. En este momento, en la situación que estamos con estas tensiones, no podemos decir que no hay una crisis", añadió Villagra.

La cita de Buenos Aires, la primera presidencial del G20 en Sudamérica, llega en un momento particular para sus miembros, con una Merkel que ya anunció que no optará a la reelección, el ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro a punto de asumir en Brasil o un Macron hundido en las encuestas.

"Sería absurdo creer que la situación política en que está cada líder no vaya a impactar en las negociaciones, pero en esos intereses está también encontrar consensos", reconoció el negociador.

"Argentina es de los países más chicos del G20 y haber podido tener el privilegio de conducir la presidencia del G20 ha sido algo muy útil", concluyó.