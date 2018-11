Anquela: "Estoy ilusionado y fuerte como el primer día"

Oviedo, 15 nov (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, reconoció este jueves que afronta el derbi con las mismas ganas, ilusión y fuerza con las que llegó al club azul el primer día, y señaló que el fútbol son resultados, y por eso los carbayones no están "para tirar cohetes", pero que saldrán a coger "la ola buena" ante el Sporting.

"No he cambiado mi forma de proceder, ni de actuar. Hay momentos buenos en los que no te tienes que agrandar y momentos en los que vienen torcidas y hay que seguir. Tenemos que dejarnos llevar y si hacemos eso, estaremos en 'la ola buena'", comentó el técnico, que quiere "reenganchar a la afición".

Anquela sabe lo importante que es el aspecto emocional en un partido como el derbi, y no quiere que los nervios "jueguen malas pasadas" entre los suyos, y por eso reconoce haber quitado algo de trascendencia a un choque que sabe que la tiene.

"Les he dicho que van a conocer algo nuevo e inolvidable, a mí no se me olvidará en la vida el del año pasado. Hay que liberarse y disfrutar para evitar los nervios. Un partido así puede perderse por lo emocional, hay que adaptarse al medio, que para nosotros va a ser muy bonito y saber medir la intensidad", analizó el jienense.

El técnico, que reconoce tener claro el dibujo a expensas de si Berjón finalmente puede formar parte de él, descartó ya a Aarón de cara a un choque en el que espera un rival "duro en todos los aspectos".

"Será un partido difícil, ante un equipo serio, bien armado y que sabe lo que quiere, eso es sinónimo de dureza. Hay que guardar la calma, intentar hacerlo lo mejor posible, competir y ganar si se puede, que nos vendría muy bien", avanzó el entrenador azul.

Anquela siente que su puesto está en juego, pero no esta semana, sino "a diario", y matizó que desde el club sólo recibe "ánimos y tranquilidad", por lo que la duda sobre la continuidad es "una constante" en banquillos de equipos importantes como el de Oviedo y Sporting.

"Estamos ahí ambos, es evidente que presión siempre hay para los entrenadores y que la situación no es buena. Entrenamos en equipos importantes y sabemos lo que eso genera, hay que convivir con ello y lidiar lo mejor que se pueda", concluyó el jienense después de la penúltima sesión de la semana, a puerta cerrada.