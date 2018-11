Alejandro Fernández descarta que el PPC se una a la candidatura de Valls

Barcelona, 15 nov (EFE).- El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha descartado hoy con rotundidad que su partido se pueda unir a la plataforma transversal del ex primer ministro francés Manuel Valls para las elecciones en el Ayuntamiento de Barcelona, si bien se ha mostrado abierto a un pacto de gobierno con él tras los comicios.

En declaraciones a Rac1, al ser preguntado sobre si descarta que los populares concurran en Barcelona en el seno de una candidatura de Valls, Fernández ha sido tajante: "Sí (lo descarto)". Nosotros presentaremos candidatura propia porque tenemos un proyecto político propio para Barcelona".

En cualquier caso, ha apuntado que el objetivo de los populares es "configurar un gobierno de cambio en Barcelona con el resto de fuerzas constitucionalistas" tras las elecciones.

Fernández, que ha dicho tener "cierta opinión de quién será el candidato del PP en Barcelona", no ha querido en todo caso confirmar si ese candidato será o no el actual líder del PP en Barcelona, Alberto Fernández Díaz: "Él no se ha pronunciado sobre su propia intención. Lo primero que debe hacer él es pronunciarse. Hay que destacar el trabajo que está haciendo, su trayectoria y su servicio a la ciudad, y es un activo importantísimo para el PP".

Por otro lado, ha vuelto a insistir en que no se reunirá con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque está "inhabilitado" para ser presidente, por sus escritos "de tipo supremacista" y su llamamiento a los CDR que derivó en "un asalto al Parlament".