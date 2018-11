Victoria Rosell queda fuera del Consejo General del Poder Judicial

Madrid, 14 nov (EFE).- La jueza canaria y exdiputada de Podemos Victoria Rosell ha quedado finalmente fuera del próximo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han informado a Efe fuentes parlamentarias.

El nombre de Rosell, que contaba con el aval de Juezas y Jueces para la Democracia, era uno de los que Podemos incluyó en la negociación con el PSOE y figuraba entre los cuatro que el partido de Pablo Iglesias reclamaba para dar su visto bueno a la nueva composición del órgano de gobierno de los jueces.

Esos nombres eran, además del de Rosell, el magistrado del caso Gürtel José Ricardo de Prada; el juez que llevó a Europa la ley hipotecaria, José María Fernández Seijo, y la presidenta de la Audiencia de Navarra y coordinadora de la comisión de violencia de género de la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia. Esther Erice.

De Prada ha entrado por el turno de los ocho juristas de reconocida competencia elegidos por las Cortes, en tanto que los otros tres deberían hacerlo a través del de los doce magistrados seleccionados entre los que han propuesto los jueces.

Ayer, Podemos ya advirtió de que el acuerdo no estaba cerrado, no solo por las dudas sobre la presencia o no de Rosell en la lista definitiva que deben aprobar las Cortes, sino también por otras discrepancias.

Finalmente, las fuentes consultadas por Efe han indicado que el nombre de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria no estará entre los nuevos veinte vocales del Consejo.