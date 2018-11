La selección española despide invicta el 2018

Madrid, 14 nov (EFE).- La selección española femenina de fútbol despidió su actividad en 2018 con un empate (0-0) ante la escuadra de Alemania en Erfurt, donde culminó una temporada casi perfecta.

Nueve triunfos y dos empates son el balance del conjunto que dirige Jorge Vilda desde el pasado enero, mes en el que asimismo contabilizó una victoria en un partido de entrenamiento -no oficial- ante el combinado de los Países Bajos, por 2-0.

En la siguiente pausa internacional, entre finales de febrero y principios de marzo, La Roja celebró la conquista de la amistosa Copa Chipre. En la fase de grupos venció a los equipos de Austria y República Checa, por idéntico marcador de 2-0, e igualó ante Bélgica. Con 7 puntos accedió a la final del certamen.

Los goles de Amanda Sampedro y Patri Guijarro en el definitivo duelo ante la selección de Italia le valieron el título, solo un año después de su éxito en la Copa Algarve.

Entre abril y septiembre, el cuadro español se aseguró su clasificación para el Mundial de Francia 2019. Las victorias ante Finlandia, Austria, Israel y Serbia le hicieron merecedor del primer puesto del Grupo 7, que lideró con pleno de 24 puntos.

El último parón de selecciones, por su parte, permitió a La Roja salvaguardar su invicto. El pasado 8 de noviembre ganó al conjunto de Polonia por 3-1 en el estadio municipal de Butarque y este martes firmó un prestigioso empate en Alemania (0-0).

Por ese último resultado, Jorge Vilda dio la "enhorabuena" a sus pupilas. "Lo que se ha visto en el campo y lo que se ha transmitido es que hemos jugado de tú a tú a una Alemania con la que hace bien poco la distancia era abismal. Yo creo que esa distancia se ha recortado por el buen hacer de las jugadoras", dijo en la zona mixta del Steigerwaldstadion de Erfurt.

"Se ha dado un paso importante", remarcó.

Nahikari García, delantera de la Real Sociedad, valoró la importancia de "competir ante la todopoderosa Alemania" y apuntó que el choque es "una experiencia más en el camino hacia el Mundial".

En ese sentido, la central del Barcelona Mapi León pidió a sus compañeras huir del conformismo. "Los resultados en 2018 han sido buenos, pero tenemos que seguir así para seguir teniendo estos resultados. Estas cosas no vienen solas. No porque hayamos tenido este año va a seguir así. No vamos a ir de crecidas", advirtió.

La cuenta atrás hacia el Mundial de Francia arrancará el próximo mes de enero. Estados Unidos será una gran piedra de toque para un equipo que aspira a mejorar su actuación en el Mundial de 2015, cuando dijo adiós tras la fase de grupos.