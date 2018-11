La Ruta de la Seda china es el gran proyecto del siglo, dice experto mexicano

Pekín, 14 nov (EFE).- La iniciativa de las Nuevas Rutas de la Seda, que promueve China es "la gran iniciativa del siglo XXI y viene para romper todos los paradigmas existentes", señaló hoy en Pekín el académico mexicano Arturo Oropeza.

Oropeza, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), presentó hoy en la capital china la obra "El nuevo camino de la seda. Una Visión de México", que ha coordinado para analizar el alcance e impacto de la iniciativa, que según él romperá "todos los paradigmas que prevalecieron en el siglo XX".

"Occidente todavía no ha tomado debida nota de lo que puede suponer esto en dos o tres décadas, si tiene un éxito razonable", dijo, y añadió que "somos testigos de una gran transformación geopolítica, un cambio del orden global que todavía está inacabado".

El investigador indicó que las nuevas "Rutas de la Seda" están "en constante transformación" desde que en 2013 el presidente chino, Xi Jinping, anunciara este multimillonario plan de inversiones dirigido a impulsar el comercio y el desarrollo en los países situados a lo largo de las rutas, terrestre y marítima, que conectaron China con otras partes del mundo hace dos mil años.

Oropeza subrayó que existe "una 'megatendencia'", que denomina "la inevitabilidad asiática", consistente en el ascenso de China y otros países del continente y el ineludible "gran traslado" de la influencia global del océano Atlántico al Pacífico.

"Hay ahora una segunda apertura y reforma de China, y otros países deben entender sus nuevos vectores de crecimiento y estrategias como la de 'Made in China 2025'", dijo el autor, en referencia al plan que el Gobierno chino presentó en 2015 para reorientar su industria manufacturera hacia sectores de alta tecnología, dejando atrás su modelo de producción intensiva.

La obra busca así "ubicar todas las piezas" y "ofrecer un marco de referencia" para acercar estos proyectos a otros países "de modo que puedan tomar decisiones más informadas al respecto", añadió.

Sin embargo, reconoció que las Nuevas Rutas de la Seda también han generado dudas y críticas por el incremento de la carga de deuda que podría suponer para los países que participan en ella o por el supuesto interés neocolonial chino en regiones como África, algo que las autoridades del gigante asiático han negado reiteradamente.

"Los esquemas de integración previstos no son una receta mágica, varían según la región, y aunque no son de magmanimidad, buscan complementariedades", señaló Oropeza sobre estas críticas, y agregó que la iniciativa tendrá que lidiar con otros problemas como "el límite del financiamiento, que no será ilimitado".

Entre los obstáculos estarían también la volatilidad política en las diferencias regiones, entre ellas América Latina y el Caribe -con casi diez cambios de gobierno este año- según apuntó otro de los coautores, Xu Shicheng, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos (ILAS), adscrito a la Academia China de Ciencias Sociales.

"Vemos cambios políticos significativos en algunos países de América Latina, como en el caso de Brasil, pero China espera que los acuerdos firmados se respeten aunque algunos tengan que revisarse", dijo Xu.

El investigador mexicano destacó que hasta 15 países latinoamericanos han firmado memorandos de entendimiento para participar en la iniciativa, que según Oropeza va más allá de los Tratados de Libre Comercio (TLC) e incluye "sectores en pro del desarrollo como ciencia, tecnología, infraestructura y educación".

Aunque México todavía no forma parte de estos memorandos de entendimiento, "se han producido conversaciones al respecto y la base es excelente", dijo durante el evento el embajador mexicano en China, José Luis Bernal, quien añadió que la decisión de participar la tendrá que tomar el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá el 1 de diciembre como presidente.