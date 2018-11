Rozalén en los Latin Grammy: "Me siento como el primer día de un campamento"

Las Vegas , 14 nov .- Ilusionada y con ganas de disfrutar de una experiencia nueva, la cantautora española Rozalén, nominada a dos Latin Grammy, dijo a Efe que en Las Vegas (EE.UU.) se siente "no un poco nerviosa, sino muchísimo" como si estuviera en "el primer día de un campamento".

"A lo que estoy acostumbrada y disfruto son los conciertos, que es mi hábitat natural. Pero aquí la novedad me pone muy nerviosa. Me siento como el primer día de un campamento. Cuando eres niña y estás diciendo: 'Voy a caerles bien, podré andar con tacones, no me voy a tropezar, le voy a gustar a ese niño...'", explicó divertida.

No obstante, la cantante aclaró que está disfrutando mucho de sus colegas en la fiesta de la música latina porque, "al final, lo que más mola de esto es compartirlo con tanta gente".

Nominada a la mejor canción por "La puerta violeta" y al mejor disco por "Cuando el río suena...", Rozalén se encuentra en la ciudad del juego para asistir el jueves a la 19 edición de los Latin Grammy, en la que el colombiano J Balvin, con ocho nominaciones, y la española Rosalía, con cinco candidaturas, parten como favoritos.

Entre pasillos de máquinas tragaperras, las luces intermitentes y la música de los casinos que no duermen en Las Vegas, como si fueran "un parque de atracciones", Rozalén (Albacete, 1986) habló sobre su especial conexión con América Latina.

"A mí me parece que somos la misma cosa. Cuando me preguntan qué escuchaba yo, Violeta Parra, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui o Chavela Vargas los he escuchado casi más que a algunos cantautores españoles", afirmó.

"Cuando vengo a Latinoamérica me inspira de una manera, me pone las pilas, me pone los pies en la tierra y me enamoro mucho de la vida", añadió.

Acostumbrada a actuar frente a públicos muy numerosos en España, cruzar el charco, donde no es tan conocida, "pone todo en su sitio", le recuerda que "las cosas cuestan trabajo" y que no es "tan importante".

"Es más íntimo, como los primeros años en Madrid. Poder dedicarle tiempo a la gente que ha venido, eso ya en España cuesta mucho hacerlo. Me sacan que parezco la Whitney Houston", dijo entre grandes risas.

Feminismo, memoria histórica y asuntos íntimos se entrelazan en "Cuando el río suena...", un disco ecléctico y en el que el tema "La puerta violeta" se ha convertido, inesperadamente, en "un himno" para quienes buscan la igualdad entre mujeres y hombres.

"A mí me impactó mucho en el 8M (huelga feminista en España) que no paraban de llegarme imágenes con carteles y frases de la canción", contó.

"Quien no se declara feminista es porque le falta información. Y no pasa nada, no lo digo con altanería. Yo hace unos años también decía: 'No hablemos de feminismo, hablemos de igualdad'. Porque no me había puesto a estudiar la historia del feminismo", admitió.

Con canciones que se mueven desde el ritmo urbano de "Girasoles" al dueto romántico y juguetón de "Antes de verte", "Cuando el río suena..." sobresale por ser un disco en el que Rozalén buscó inspiración en su pasado y su familia.

"Cuando hice la canción de 'Justo', la de mi desaparecido (de la Guerra Civil), hasta mis padres, que van de progres, estaban cagados. Me decían: 'Pero no remuevas la herida'. ¡Me lo decía mi padre! Yo alucinaba. Pero, ¿por qué no puedo hablar de esto? Era tan sencillo como decir: 'Teníamos un desaparecido, lo hemos encontrado, qué maravilla'", recordó.

"Somos la generación que tiene que hablar de esto y que tenemos que tener en cuenta de dónde venimos y, quizá, hablar de las cosas de manera objetiva para que queden claras (...). Un pueblo que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va", aseguró.

Y, más allá de las letras, Rozalén también consideró que los cantautores ahora ya no están tan ceñidos a un estilo.

"En mi generación hacemos cosas diferentes, usamos mucho el humor, lo teatral. También tenemos toda la música en internet. Yo he escuchado mucho a Violeta Parra pero también a Soziedad Alkoholika, Kase.O o Joaquín Sabina", aseguró.

"Y me parece maravilloso. La mezcla siempre suma porque los puristas me ponen un poco nerviosa, ya que creo que se están perdiendo muchas cosas", cerró.