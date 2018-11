Los ricos y famosos también sufren los incendios de California

Los Ángeles/San Francisco , 14 nov .- El fuego, que arrasa California y ha matado ya a cincuenta personas, también acecha las propiedades de famosos en este rico estado norteamericano, donde residen muchas figuras de la industria del cine y el espectáculo.

El incendio "Woolsey", que afecta al norte de Los Ángeles, ha destruido las residencias de celebridades como los músicos Neil Young y Miley Cyrus, según ellos mismos contaron en las redes sociales.

Cyrus afirmó que su "casa ya no está en pie" pero "las memorias compartidas con la familia y los amigos permanecen fuertes".

"Soy una de las afortunadas. Mis animales y el AMOR DE MI VIDA están a salvo y eso es lo único que importa ahora mismo", dijo la actriz y cantante de 25 años en su cuenta de Twitter.

Asimismo, la leyenda del rock Neil Young indicó en su portal de noticias que también "perdió" su casa por el fuego.

"California es un paraíso para todos nosotros. Un regalo. Estamos tristes de no ser capaces de defenderla frente a la ira de la Madre Naturaleza", aseguró el autor de "Rockin in the free world", de 73 años.

La televisiva Kim Kardashian West, el director de cine Guillermo del Toro y la actriz y música Lady Gaga han tenido que ser evacuadas en los últimos días por la proximidad de ese incendio a sus residencias en Malibú, Calabasas y Thousand Oaks, en el norte de Los Ángeles.

Lady Gaga compartió fotografías en Instagram que muestran cómo abandonaba su casa de Malibú y Guillermo del Toro publicó un mensaje en Twitter en el que se congratulaba de estar con vida, pero lamentaba la posible pérdida de sus objetos de coleccionista.

Kardashian, que fue desalojada junto a sus tres hijos por la proximidad de las llamas, colgó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram: "Recemos por Calabasas. Acabo de regresar a casa tras un vuelo y solo he tenido una hora para empaquetar todo y evacuar la casa".

Además, la revista TMZ publicó que la exganadora olímpica y actual personalidad televisiva Caitlyn Jenner perdió su hogar en el incendio.

Y el actor Charlie Sheen pidió ayuda en Twitter para localizar a sus padres, Janet y el también actor Martin Sheen, con los que finalmente pudo contactar.

Otros actores y actrices que también han tenido que abandonar sus casas son Roma Downey, Alyssa Milano, Rainn Wilson, Eddie McClintock y la músico Melissa Etheridge.

"Woolsey", que ya ha matado a dos personas, arrasó igualmente las mansiones del cantante Robin Thicke y los actores Shannen Doherty y Gerard Butler.

Doherty, conocida por sus papeles en la serie "Sensación de vivir" ("Beverly Hills, 90210"), se lamentó en Instagram sobre la pérdida de la casa donde residió tras la muerte de su padre y donde se casó más tarde.

El acto Gerard Butler, quien protagonizó la película "300", publicó un vídeo de su vecindario, describiéndolo como una "zona de guerra".

"Fui uno de los afortunados, mi casa fue parcialmente destruida", escribió en Twitter. "Mucha gente lo perdió todo y tendrá que reconstruir desde cero".

Entre los evacuados también se encuentra la actriz y cantante Cher, quien lamentó en las redes los "terribles daños" que está sufriendo California, algo similar a lo que expresó Alyssa Milano antes de ser desalojado. "Mi corazón está con nuestros bomberos", precisó.

El actor Orlando Bloom publicó igualmente una foto de las llamas cerca de su casa en Malibú, mientras la cantante Jessica Simpson y su familia tuvieron que ser evacuados durante 48 horas de la zona.

"Woolsey" y "Hill" son dos de los incendios que asuelan el norte de Los Ángeles, mientras el tercero y más letal "Camp Fire", se extiende en el norte del Estado, cerca de la ciudad de San Francisco, y ya ha matado a al menos 48 personas, mientras 200 siguen desaparecidas.