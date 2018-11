Reverdy gana el premio Interallié por su novela "L'Hiver du Mécontentement"

París, 14 nov (EFE).- El escritor francés Thomas B. Reverdy fue laureado hoy con el premio Interallié, reconocimiento que cierra la temporada otoñal de galardones literarios en Francia, por su novela "L'Hiver du Mécontentement".

El autor, de 44 años y autor de una decena de libros como "Les Derniers Feux" (2008) o "L'Envers du Monde" (2010), recibió la noticia después de que el jurado del Interallié, reunido en el restaurante Lasserre de París, se decantara por su obra.

Sus novelas "Les Evaporés" y "Il était une ville", fueron finalistas al Goncourt en 2013 y 2015, respectivamente.

"L'Hiver du Mécontentement", publicado en Francia bajo el sello de la editorial Flammarion, es una novela política que gira en torno a Candice, una joven estudiante de teatro en el Londres paralizado por las huelgas de 1979, donde cruzará a personajes reales como la primera ministra británica Margaret Thatcher.

"Thomas B. Reverdy escribe una novela de aquel invierno que supuso la sentencia de muerte de una época y el nacimiento de otro mundo, un mundo sin piedad en el que 'Just do it' solo servirá para vender zapatos", describe Flammarion en su página web.

El libro fue uno de los finalistas del más conocido premio Goncourt, que recayó finalmente la semana pasada sobre Nicolas Matthieu y su obra "Leurs enfants après eux" (Actes Sud).

Para el premio Interallié quedaron finalistas "Nuit sur la neige", de Laurence Cossé, "Maîtres et esclaves", de Paul Greveillac, y "Les belles ambitieuses", de Stéphane Hoffmann.

Este galardón ya lo vencieron, entre otros, André Malraux, en la primera edición del premio en 1930, Frédéric Beigbeder (2003) y Michel Houellebecq (2005).