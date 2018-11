Regulador ruso dice Google aún puede evitar multa por incumplimiento de ley

Moscú, 14 nov (EFE).- El regulador ruso de medios de comunicación, Roskomnadzor, dijo hoy que Google aún puede evitar una multa si cumple finalmente una ley rusa que obliga a los buscadores de internet a eliminar enlaces de páginas prohibidas en Rusia.

El vicedirector de Roskomnadzor, Vadim Subbotín, se reunió hoy con el director de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales para Europa, Medio Oriente y África de Google, Doron Avni, para abordar la implementación de la legislación rusa por parte de la tecnológica de Mountain View (California).

Subbotín dijo tras la reunión a la agencia Interfax que Google no rechaza en principio conectarse al registro de páginas web prohibidas.

"No, no ha habido un rechazo ni tampoco ninguna resistencia por parte de Google. Simplemente escuchamos un argumento que no habíamos oído antes", explicó. "Existen algunas cuestiones técnicas que la compañía debe resolver", añadió, y afirmó que las dos partes trabajarán ahora en un método técnico apto.

En un comunicado, Roskomnadzor señaló a su vez que Subbotín presentó a Avni "mecanismos para resolver la situación", que el directivo de Google consultará ahora con la sede en California.

Consultado a Google en Moscú, la mutlinacional estadounidense no ha querido comentar la reunión.

El regulador ruso dijo este martes que abrirá un proceso administrativo contra Google por su supuesto rechazo a conectarse al sistema de información federal que contiene el registro de páginas web prohibidas y que obliga a los buscadores a filtrarlas en virtud de la ley que entró en vigor el 1 de octubre.

Por este supuesto incumplimiento de la ley rusa, Google puede afrontar una multa de entre 500.000 y 700.000 rublos (entre 6.550 euros y 9.121 euros).

El regulador incluso dijo el martes que, en presencia de Avni, se rellenaría un acta sobre la infracción administrativa y que ese documento se enviará a un arbitraje el 26 de noviembre.

La legislación prohíbe difundir información que contenga propaganda de guerra, incitación al odio étnico, racial o religioso; que represente una amenaza para la vida y la salud de los menores de edad o les incite a consumir drogas, tabaco, alcohol, a participar en juegos de azar, dedicarse a la prostitución y el vagabundeo.

También veta páginas que justifiquen el trato cruel a los animales, que nieguen "los valores familiares" o hagan propaganda de "relaciones sexuales no tradicionales".

Roskomnadzor propuso además hoy a Google que se sume al memorando "anti-pirateo" entre los propietarios de derechos de autor, un documento que han adoptado otros buscadores, entre ellos el mayor de Rusia, Yandex.

Este memorando, que fue firmado el pasado día 1 entre el regulador ruso y los mayores medios de comunicación y empresas de internet, pide a las compañías eliminar de los resultados de búsqueda enlaces que llevan a contenidos pirateados o facilitan que sean pirateados a petición del titular del derecho de autor.