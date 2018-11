Protección Civil avisa de lluvia intensa y tormentas en el área mediterránea

Madrid, 14 nov (EFE).- La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha emitido un aviso ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas en la vertiente mediterránea entre hoy y mañana, que podrían dejar hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas en algunas zonas.

De acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Protección Civil recuerda que Valencia y Alicante acumularán las mayores cantidades durante la jornada de hoy, en que también se esperan lluvias fuertes en áreas de Andalucía y tormentas en la región de Murcia.

Mañana, jueves, las precipitaciones serán más intensas y de hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas en Tarragona, Castellón, Valencia y Alicante, aunque prácticamente toda la vertiente mediterránea registrará lluvias fuertes y persistirán las tormentas en la Región de Murcia.

Ante la previsión de lluvias, Protección Civil recuerda extremar la precaución en carretera, disminuir la velocidad, no detener el vehículo en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua y circular preferentemente por vías principales y autopistas.

Conviene asimismo no estacionar en zonas inundables, no atravesar ni en coche ni a pie los tramos ya inundados, y no tratar de salvar el automóvil en medio de una inundación.

En el campo, Protección Civil recomienda alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, no atravesar vados inundados y dirigirse a los puntos más altos de la zona.

En el caso de tormentas, con mayor peligro en campo abierto, aconseja permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias, no buscar refugio bajo los árboles y evitar la cercanía de alambradas y objetos metálicos.

En los núcleos urbanos, recuerda que también hay peligro de caída de rayos, por lo que es conveniente situarse cerca de los edificios como medida de protección, evitar las corrientes de aire en las viviendas y permanecer en el interior del vehículo si la tormenta sorprende conduciendo.