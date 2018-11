El Parlamento sueco rechaza al conservador Kristersson como primer ministro

Copenhague, 14 nov (EFE).- El Riksdag (Parlamento sueco) rechazó hoy por 195 a 154 votos al conservador Ulf Kristersson como primer ministro al frente de un gobierno en minoría con los democristianos, un resultado esperado que ahonda la crisis política en Suecia y abre grietas en la Alianza de centroderecha.

Fue la primera vez desde que en 1971 se implantó el sistema unicameral que el Riksdag rechazó a un candidato propuesto por el presidente del Parlamento, que tendrá tres intentos más antes de que, si son fallidos, se convoquen elecciones extraordinarias de forma automática.

Kristersson estaba condenado desde que ayer la líder del Partido Centrista, Annie Lööf, confirmó que votaría en su contra, al igual que los liberales, porque se opone a un ejecutivo que dependa para tener mayoría del xenófobo Demócratas de Suecia (SD), que sí respaldó hoy con sus escaños al líder conservador.

Lööf, cuyo partido fue cuarto en los últimos comicios, justificó su postura para evitar dar una influencia "histórica y decisiva" a un partido "nacionalista y populista", y resaltó que la votación no trataba sobre Kristersson, al que sigue apoyando, sino sobre el SD.

"No me sorprende el resultado. Los centristas y los liberales podían haberse abstenido, pero votaron no a un primer ministro del centroderecha. Tomamos nota", dijo Kristersson.

En el sistema sueco no hace falta tener mayoría absoluta para ser elegido primer ministro, basta con no tener una mayoría en contra.

Kristersson subrayó que esto no significaba el fin de la Alianza, creada hace 14 años y que gobernó entre 2006 y 2014, y se mostró dispuesto a hacer todos los esfuerzos para que llegue al poder la alternativa del centroderecha, aunque tampoco escatimó críticas.

"Esta es probablemente la crisis más grave de la Alianza en todos los años que llevo en política. Es un hecho único que un partido de la Alianza vote contra un primer ministro de centroderecha", afirmó Kristersson, que habló de día "triste" y "duro".

El presidente del Parlamento, Andreas Norlén, se reunirá mañana con los líderes de las ocho fuerzas con representación parlamentaria y anunciará luego los próximos pasos, aunque deslizó que maneja dos alternativas: promover otra votación en la Cámara con otro candidato o un nuevo encargo para sondear contactos políticos.

Si opta por lo primero, todo apunta a que elegirá al actual primer ministro en funciones, el socialdemócrata Stefan Löfven.

El jefe de su grupo parlamentario, Anders Ygeman, aseguró hoy no obstante que no se dan las condiciones necesarias, ya que el ejecutivo rojiverde de Löfven, que gobernó los últimos cuatro años, ya fue rechazado por el Parlamento el 25 de septiembre, cuando la Alianza y el SD unieron sus votos para destituirlo.

En caso de que Norlén decida entregar un tercer mandato, como el que recibieron antes Kristersson y Löfven, la elegida será probablemente Lööf, que defiende profundizar en los contactos con el otro bloque, sobre todo los ecologistas, una opción que el líder conservador calificó hoy de "sin sentido".

Lööf, quien asegura que nunca se sentará en un ejecutivo encabezado con los socialdemócratas, abrió ayer otra grieta con sus aliados al declarar en una entrevista que no descarta abstenerse si Löfven tiene que afrontar una nueva votación en el Parlamento.

Suecia vive una situación de bloqueo político por el complicado resultado de las elecciones generales del 9 de septiembre, ganadas por el bloque de izquierda de Löfven, cuyo partido fue el más votado, con 144 escaños, uno más que la Alianza; y con el SD, con el que nadie quiere pactar, con 62.

En su intervención previa a la votación, el líder del SD, Jimmie Åkesson, criticó hoy que se quiera dejar sin influencia "a más de un millón de personas" que votaron por su partido.

Åkesson advirtió de que en Suecia hay una "nueva" situación política y resaltó que mientras en las vecinas Noruega, Dinamarca y Finlandia fuerzas similares al SD pactan con el resto y forman parte de gobiernos, en su país son marginadas, "pero no por mucho tiempo".

"Os habéis comportado tras las elecciones como niños de guardería. La sentencia de los electores será dura", amenazó.

El gobierno en funciones presentará mañana los presupuestos para el próximo año, siguiendo la praxis de no incluir medidas nuevas o conflictivas, pero los conservadores ya han avisado de que planean una propuesta alternativa.