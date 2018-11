Namibia y Samoa esperan a un XV del León muy renovado

Madrid, 14 nov (EFE).- El seleccionador español de rugby, Santiago Santos, presentará un equipo renovado para los próximos partidos amistosos que disputará frente a Namibia y Samoa los días 17 y 24 de noviembre (15:45 horas), respectivamente.

El capitán del XV del León, Jaime Nava no podrá estar debido a una lesión. Fernando López ocupará el lugar de Jaime en unos amistosos en los que se verán muchas caras nuevas y una selección muy renovada. Así lo anunció el seleccionador Santiago Santos, quien ha insistido en la renovación del equipo.

"Hay mucha gente que va a debutar con España, aunque todavía no hemos cerrado la convocatoria de 23. Hay gente que viene de selecciones sub 20 y que tiene una trayectoria muy interesante por abajo con muchos años de experiencia".

Sobre los amistosos, Santos comentó: "Son dos rivales muy exigentes, son partidos contra dos equipos que van a estar en el Mundial, nosotros no vamos a poder estar. Namibia viene con un equipo que le faltan unos titulares, pero yo creo que va a ser un partido exigente. Nosotros también hemos renovado el equipo, estamos empezando un nuevo ciclo y a partir de ahí se definirá por pequeños detalles".

Santos se mostró confiado y seguro de que vencerán: "Yo creo que vamos a ganar. Samoa todavía está muy lejos, pero aunque sea un equipo superior a nosotros está yendo muy abajo. Hace unos años plantaba cara a las mejores selecciones del mundo y ahora es un equipo que está perdiendo con equipos de menos nivel. Es la primera vez en la historia que Samoa pierde contra Estados Unidos y ahora juega contra Georgia. Si perdieran con ellos yo creo que nos vendría muy bien ya que vendrían tocados. Pero vamos a jugar primero contra Namibia y luego a ver qué pasa".

Jaime Nava, que no podrá estar por lesión en este partido, declaró que "lo verdaderamente importante no es quién está o no. Lo verdaderamente importante es que el sábado volvemos a jugar en casa, con ilusiones renovadas, que es lo más importante porque hay que saber pasar página y yo tengo muchas ganas de ver a esta selección de la cual formo parte. Pienso disfrutar de cada minuto el sábado aunque este fuera, y estoy súper orgulloso de este equipo".

Sobre su sustituto en la capitanía: "Fernando va a ser un fantástico capitán solo por cómo es él. Ser capitán no es una tarea complicada cuando eres una persona como lo es Fernando, que se preocupa por sus compañeros tanto dentro como fuera del campo".

Fernando López, que también declaró sus ganas de comenzar con la nueva selección, habló sobre su nueva papel en la ausencia de Jaime: "Es un orgullo ser el capitán ahora que no está Jaime. Como siempre, hay que ayudar a unir más el grupo, divertirnos, estar serios cuando haya que estarlo y trabajar lo mejor que podamos".

Sobre los amistosos: "Los jugadores de Namibia van a ser muy duros en el contacto, sabemos que son mejores en el tamaño. En los vídeos que estuvimos viendo se ve una defensa dura. Va a ser un partido duro, ellos están preparando la Copa del Mundo. Estamos ilusionados con el nuevo equipo".

Por último, Juan José García Luna, vicepresidente de la Federación Española de Rugby, también tuvo sus palabras para la nueva selección: "En la Federación estamos muy esperanzados con esta nueva época que ha empezado en la selección. Estamos muy ilusionados con ver a los nuevos jugadores y a los que no son tan nuevos. Les vamos a ver jugar dos partidos duros y de primer nivel. Estamos encantados con el partido de Namibia que parece que va a ser un partido muy duro. Una lástima que no esté Jaime por lesión. Le deseamos lo mejor a Fernando que seguro que lo va a hacer muy bien y perfectamente".