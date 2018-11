El mundo del cine y del deporte se unen para jugar al 'Infinite Football'

Sevilla, 14 nov (EFE).- El equipo artístico de la serie La Peste, los equipos femeninos del Betis y el Sevilla FC y la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA), Ana Rosa Diego, han jugado hoy al 'Infinite Football'.

El partido, jugado en el Polideportivo de San Luis de la capital, aplica al fútbol nuevas reglas inventadas por Laurentiu Ginghina, protagonista de la película dirigida por el rumano Corneliu Porumboi, que se proyecta en la actualidad en el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Las reglas del nuevo fútbol se centran, entre otras, en eliminar el fuera de juego para que los jugadores puedan moverse libremente y el partido no se centre alrededor de las porterías, porque Ginghina ha remarcado la dificultad de los espectadores para visualizar la línea de fuera de juego, "es una línea imaginaria muy difícil de seguir, con estas reglas esa línea ya está marcada".

La película y la propia iniciativa pretenden convertir el fútbol en una herramienta de cambio social, para lo que muestran otras reglas como el reemplazamiento de los saques de banda por saques libres, que pueden ser además tiros dobles, de forma que la misma jugadora que chuta debe ser la primera persona que golpee el balón de nuevo.

Este es el quinto partido de demostración que se juega con estas reglas y creador asegura haberle dado muchas vueltas a las reglas del fútbol durante años, y bajo su criterio, las reglas pueden cambiar, además aclara que "el objetivo estratégico es controlar el área central".

La inspiración ha sido la culpable de que Ginghina creara unas nuevas reglas. Para él la nueva metodología abarca tres ventajas, la primera es demostrar que este producto es mejor que el antiguo, "no tiene porque ser mucho mejor, aunque sea un 5% ya es mejor", ejemplifica con que "la FIFA cambia sus balones en cada mundial, no lo hace porque los antiguos no funcionen, sino porque los nuevos son mejor, al igual que estas reglas".

La segunda ventaja asegura que un producto nuevo debe utilizar las infraestructuras que ya tiene, así lo considera el actor y por eso sus nuevas normas son trasladables al mundo del fútbol actual, y por último, la aspiración actual que persigue es conseguir la aceptación del público.