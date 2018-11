Mantener los derechos en España, prioridad para muchos residentes británicos

Fuengirola , 14 nov .- Las negociaciones del ?brexit? avanzan hasta la salida final del Reino Unido de la Unión Europea (UE) y mantener los derechos adquiridos es la principal prioridad de muchos residentes de este país en España.

Así lo ha declarado a Efe la presidenta de "Brexpats in Spain", Anne Hernández, una asociación creada en la red social Facebook y nacida en el municipio malagueño de Mijas tras el referéndum celebrado en Reino Unido en 2016 para dar respuesta profesional a las dudas de los residentes o propietarios de la zona.

La incertidumbre no cesa desde que empezaron las negociaciones entre Reino Unido y la UE sobre una población que se siente ?abandonada? por el Gobierno británico y cuyas dudas no se esclarecen, tampoco con la ?propuesta? que presenta hoy a su Gobierno la primera ministra británica, Theresa May.

?No sabemos el contenido?, ha indicado Hernández, así como tampoco se hace mención a la situación de los británicos que residen en el extranjero en los ?104 consejos? que ha dado el Gobierno británico respecto a ?cómo afectará el Brexit?, ha apuntado.

Según ha valorado, los ministros de May ?van a aprobar? hoy, en la reunión extraordinaria que celebra el Gobierno, el texto aprobado el martes a nivel técnico por los negociadores de Londres y Bruselas.

?Ella ha intentado complacer a todo el mundo y eso es imposible? porque ?hasta los que han votado para salir, no tienen el resultado que ellos pensaban?, ha añadido.

?No está acordado nada?, ha afirmado en relación a la negociación, de la que lamenta que el Ejecutivo británico no ha resuelto nada en estos 29 meses desde que se celebró el referéndum, "al igual que los partidos?, ha dicho.

Esta británica, que lleva más de 32 años viviendo en España, país en el que ha asegurado que residen más de 300.000 de sus compatriotas, ha insistido en que la única certeza "es la incertidumbre?.

Hernández ha exclamado que ?sus vidas están aquí", por lo que quieren seguir en España, al tiempo que ha destacado como derechos prioritarios el acceso a la sanidad, que las pensiones sean transferidas desde Reino Unido o que los residentes en España puedan completar aquí el ciclo de cotización para recibir una pensión.

Asegurar las ?transferencias bancarias?, la libertad de movimiento, los problemas agregados al carné de conducir o el traslado de las mascotas sin tener que ingresarlas en una perrera oficial seis meses son otras de las principales preocupaciones.

En opinión de Hernández, que el Reino Unido saliera de la UE sin un acuerdo sería ventajoso para los británicos residentes en España porque ambos ejecutivos podrán ?negociar de manera bilateral? respecto a la situación de este colectivo.