Imponen a revista opositora la mayor multa de la historia de Rusia

Moscú, 14 nov (EFE).- La justicia rusa ha impuesto una multa de 22,2 millones de rublos (unos 327.000 dólares) a la revista opositora "The New Times", una de las publicaciones más críticas con el poder, en lo que supone la mayor sanción económica a un medio de comunicación en la historia del país, según la Unión de Periodistas de Rusia.

Un tribunal de Moscú dictaminó la multa por la supuesta infracción por parte de la revista de una ley que obliga a los medios de comunicación a informar a las autoridades sobre su financiación extranjera.

Según los jueces, "The New Times" había obviado esa norma al no rendir cuentas de los 22,2 millones de rublos que había recibido en 2017 de la ONG "Fondo de apoyo a la prensa libre", declarado "agente extranjero" por el Ministerio de Justicia.

La publicación logró recaudar en solo cuatro días más que suficientes fondos para pagar la multa, según el medio.

"Lo hemos hecho: 25.443.090 rublos. Lo conseguimos. Podemos hacerlo. Gracias a todos", escribió la directora del medio Evguenia Albats en su cuenta de la red social Twitter.

Según los abogados de la publicación, la multa equivalía al presupuesto anual de la revista y si no hubiera conseguido recabar fondos para hacer frente a la misma, la revista habría quedado abocada al cierre.

"The New Times", que escribe sobre temas "que otros no cubren", según su directora, dejó de salir en papel en 2017 y desde entonces existe solo en su versión digital.

Albats había relacionado la multa previamente con una entrevista que ella efectuó al líder opositor ruso, Alexéi Navalni, en su programa en la emisora el Eco de Moscú.

Al mismo tiempo, sugirió que el "ataque" de las autoridades a la publicación comenzó realmente en marzo, tras la publicación de una serie de artículos sobre los resultados de los 18 años de Vladímir Putin al timón de Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reconoció hoy que la multa es elevada, pero se negó a calificarla de "absurda".

"Es verdad que (el monto) es enorme, pero fue calculado en estricta concordancia con la legislación vigente tras una violación de la ley por parte de la publicación", dijo en una rueda de prensa.

Asimismo, llamó a "dejar de lado las emociones" y "guiarse solo por los hechos".

Al mismo tiempo, Peskov felicitó a "The New Times" por recaudar la suma de la multa con ayuda de sus lectores en todo el mundo porque, dijo, "eso significa que tiene un público fiel, dispuesto a rascarse el bolsillo" para que la revista pueda continuar su andadura.