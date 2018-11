El imparable fenómeno de Rosalía desembarca en Las Vegas con los Latin Grammy

Las Vegas , 14 nov .- El imparable fenómeno de Rosalía y su irrupción en el panorama internacional desembarcan en Las Vegas (EE.UU.) con los Latin Grammy, donde está nominada a cinco categorías y en cuyos pasillos la española se ha convertido en un tema habitual de conversación entre sus colegas de la industria.

Su particular unión de flamenco y género urbano ha situado a Rosalía como notable aspirante a estos premios, que se entregan mañana en el MGM Grand Garden Arena, ya que solo el colombiano J Balvin, con ocho candidaturas, aspira a más gramófonos dorados que ella.

Pero antes de la gran gala de la música latina, en la que Rosalía participará, además, actuando en directo, la joven ya ha dejado huella en Las Vegas en los días previos, donde su nombre no deja de escucharse en los corrillos de periodistas, artistas y ejecutivos musicales todavía sorprendidos por el éxito de su propuesta.

"Creo que tiene un color único. Creo que además también representa una sangre nueva y representa a la gente luchadora de España que sueña, que no se quita por nada", dijo el martes a Efe J Balvin, quien grabó con Rosalía su tema "Brillo".

"Y creo que es necesario siempre que haya más generaciones nuevas y más mujeres dentro del negocio", añadió el de Medellín.

Las cinco nominaciones de Rosalía llegaron exclusivamente por su éxito "Malamente", ya que el calendario jugó en su contra puesto que, en la 19 edición de los galardones de la Academia Latina de la Grabación, solo pueden competir las producciones musicales publicadas entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de mayo de 2018.

Estos requisitos dejaron fuera a su single "Pienso en tu mirá", estrenado en julio, así como al resto de su esperado álbum "El mal querer", editado hace dos semanas.

En definitiva, Rosalía optará a los premios a grabación del año, canción del año, mejor fusión/interpretación urbana, mejor canción alternativa y mejor videoclip, todos por "Malamente".

Nominada a cuatro Latin Grammy, la puertorriqueña Kany García encuadró a Rosalía dentro de una generación de jóvenes cantautoras, como la española Rozalén o la chilena Mon Laferte, que, en su opinión, están liderando un cambio en el panorama hispano.

"Todas son mujeres con unas plataformas de música muy interesantes y a mí me encanta", dijo.

"Esto no existía en las cantautoras diez años atrás. Estaba Natalia Lafourcade, que sigue estando y multipremiada, pero estaba medio solita ahí (...). Somos de diferentes lados y eso me fascina. Somos mujeres que tenemos todavía mucho que decir, pero tristemente también estamos batallando con muchas cosas de mensajes machistas", opinó al referirse a algunos vídeos de género urbano.

Al margen del resultado de la ceremonia, los Latin Grammy sirven para medir el impacto alcanzado por Rosalía en los últimos doce meses.

Y es que en noviembre de 2017 la cantaora participó en la 18 edición de estos reconocimientos, sin que apenas nadie la conociera todavía, como nominada al premio a nuevo artista, que acabaría llevándose el dominicano Vicente García.

No obstante, Rosalía sí impresionó en los Latin Grammy con una magnífica actuación en el tributo a Alejandro Sanz interpretando "Cuando nadie me ve".

"Cuando la presentamos el año pasado en el Persona del Año vi la reacción de la gente, la voz y la compostura de ella, y dije: 'Estamos ante una gran artista'", recordó en septiembre el presidente de la Academia, Gabriel Abaroa Jr.

Candidata a dos Latin Grammy, Rozalén valoró especialmente que con artistas como su compatriota el feminismo se haya colado en el "mainstream" (tendencia de masas).

"El feminismo está de moda, claro que sí. Pero, ¿qué tiene de malo que algo bueno se ponga de moda? A mí me entusiasmó cuando en España me dejaron cantar 'La puerta violeta' en 'Operación Triunfo', una canción feminista en la televisión pública a esas horas y en directo", ejemplificó.

"Su propuesta musical me parece muy interesante ya que está rompiendo con muchos códigos como preestablecidos en el flamenco", apuntó David García "El Indio", batería de los españoles Vetusta Morla (candidatos a tres Latin Grammy).

"Se nota que no ha sido con prisas", agregó su compañero y bajista Álvaro B. Baglietto.

"Esto está trabajado de principio a fin, no solo por el concepto del disco, que también, con toda la lírica y la historia que cuenta del desamor y todo esto. Musicalmente, la producción, está trabajadísima y en muy buena dirección. No es sorprendente que esté funcionando tanto porque, al final, el público no es tonto", cerró.