Cs ve grave para España que Sánchez rehuya el bloque constitucional

Madrid, 14 nov (EFE).- El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha subrayado que lo grave para España no es que el PSOE no asista hoy a la reunión convocada por el PP en defensa de la Constitución, a la que no ha sido invitado, sino que Pedro Sánchez no esté en el bloque constitucional.

Ciudadanos estará en esa reunión junto a Foro y UPN, aunque no acudirá Albert Rivera, como le pidió ayer el presidente popular, Pablo Casado, ni tampoco Villegas.

Irá en su representación el vicepresidente primero del Congreso y responsable del área de Justicia, Ignacio Prendes, "un especialista en derecho constitucional", ha señalado el "número dos" de Cs, porque creen que está capacitado "y más que cualificado" para estar en esa reunión.

Una reunión entre el PP y Cs para defender la Carta Magna, algo en lo que está claro que están de acuerdo, ha recalcado Villegas, insistiendo en que lo grave es que los socialistas hayan huido del constitucionalismo y prefieran pactar con populistas e independentistas.