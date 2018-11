El Gobierno rumano estudia impugnar un informe crítico de la CE

Bucarest, 14 nov (EFE).- El Gobierno rumano está valorando si recurre ante la Corte Europea de Justicia un informe de la Comisión Europea que denuncia los retrocesos en materia judicial que han causado varias reformas legales en el país.

"Estamos analizando si impugnamos o no (el informe). Que puedan hacer declaraciones es una cosa, otra es cuando me dicen que no debo hacer leyes o pararlas", anunció Florin Iordache, jefe de la comisión parlamentaria encargada de esas polémicas reformas.

Iordache, que dimitió como ministro de Justicia por las protestas populares en 2017 contra un decreto que despenalizaba ciertos casos de corrupción, aseguró que acepta que haya discusión política, pero reclamó que la justicia quede fuera del debate.

La primera ministra rumana, la socialdemócrata Viorica Dancila, ya había declarado anoche sentirse "profundamente decepcionada y escandalizada" por el informe, y denunció que no se hubiera tenido en cuenta el punto de vista del país.

En unas declaraciones a la emisora Antena 3 advirtió de que no va seguir aceptando que "a Rumanía sólo se la reprenda".

Según Dancila, el informe de la CE supone "una grave intromisión en los asuntos internos" del país.

En su informe de ayer sobre los avances en Rumanía en los temas en los que aún debe mejorar desde su ingreso en la UE en 2017, la CE indicó que "los últimos acontecimientos han revertido el curso del progreso y han puesto en tela de juicio la positiva evaluación".

El presidente del Senado, Calin Popescu Tariceanu, dudó hoy de que se pueda recurrir el informe, ya que se solo de un documento que presenta una serie de recomendaciones.