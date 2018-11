Gobierno rehúsa pronunciarse sobre indultos por el procés porque sería ilegal

Madrid, 14 nov (EFE).- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, no ha aclarado si el Gobierno tiene intención de indultar a los presos del "procés" en el caso de que sean condenados, como le ha exigido Cs, al que ha acusado de querer que el Ejecutivo cometa una ilegalidad adelantándose a todo el procedimiento judicial.

Cs, en esta ocasión a través de su responsable de Justicia, Ignacio Prendes, ha vuelto a pedir al Gobierno en una interpelación a la ministra que "disipe las dudas" sobre las intenciones del Ejecutivo sobre la aplicación de esta medida de gracia.

Tras escuchar a la ministra, Prendes ha dicho que ya no está preocupado sino "aterrado" porque considera que sus declaraciones aventuran que el Gobierno está dispuesto a hacer "una traición a los valores constitucionales" y al pueblo español al conceder el indulto a los "golpistas" independentistas.

Una conclusión que ha sacado después de que Delgado explicara la ley de indultos, de 1870, que, entre otras cosas, establece que cualquier preso, con sentencia firme y por cualquier delito, puede beneficiarse de esta medida especial.

Por tanto, ha subrayado la ministra, lo que Cs está reclamando al Ejecutivo es negar a los encausados "algo que por sí mismo sería contrario a la ley".

Con bastante detalle, Delgado ha ido dando cuenta de todos los pasos que incluye el procedimiento de indultos para concluir que el grupo naranja, en un ejercicio de ficción, ya ha condenado a los presos del "procés", con sentencia firme, y sin respetar la presunción de inocencia, y todo ello con el objetivo de "desgastar" al Ejecutivo.

"Lejos de conformarse con pedir al Gobierno que cometa una ilegalidad, ustedes que tanto dicen defender la legalidad, privan de un plumazo de sus derechos a los encausados", ha criticado Delgado.

Al contrario que Cs, ha señalado, este Ejecutivo va a respetar la presunción de inocencia de todos los ciudadanos y no se va a adelantar a los tribunales.

En todo caso, ha reiterado que "el nuevo género de la justicia ficción" que maneja Cs es grave porque está dando por sentado hechos que no se han producido y lo hace solo como arma política.

Ninguno de los argumentos ha satisfecho a Prendes quien ha insistido en exigir una respuesta sobre los planes del Ejecutivo en materia de indultos y ha dicho que la contestación que le ha dado la ministra ha sido "su jura de Santa Gadea constitucional" al referirse a la leyenda sobre la supuesta promesa que el Cid obligó a prestar rey Alfonso VI de que no había matado a su propio hermano.

Y ha advertido de que si la ministra no se compromete explícitamente a no conceder el indulto a los líderes del "procés", en el caso de resultar condenados, la actual legislatura "no puede continuar adelante" y el presidente Pedro Sánchez debe de convocar elecciones.

"Si usted no se compromete a eso es un punto de inflexión, esta legislatura no puede continuar adelante con esa sombra de duda, los españoles no puede continuar confiando en un Gobierno que va a saltarse los principios constitucionales", ha asegurado.

Prendes ha advertido que Ciudadanos no va a permitir al Ejecutivo que no responda a esta cuestión y que siga haciendo "escapismo" y volverá a plantear la pregunta la semana que viene a Sánchez.

Además de intentar presionar al Gobierno en el Congreso para que desvele si prevé indultar a los encarcelados por el "procés", cuyo juicio empezará en enero, Cs busca también la complicidad de la calle y ha organizado un acto de España Ciudadana el 24 de noviembre en Madrid bajo el lema "Sí a la Justicia, no a los indultos".

Una campaña que inició después de algunos dirigentes del PSC, incluido Miquel Iceta, se mostraran favorables a conceder el indulto a los dirigentes políticos presos por el 1-O si fueran condenados.