Gobierno pondrá en contacto empresas y españoles emigrados para que vuelvan

Madrid, 14 nov (EFE).- El Gobierno va a poner en contacto a empresas con demandas de empleo y a españoles que emigraron durante la crisis económica -casi un millón- para facilitar su retorno, a través de un Plan que tiene previsto poner en marcha a principios de 2019.

"Queremos construir un país para volver", ha dicho la secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, durante la presentación de la Estrategia del Plan de Retorno a España, en la que ha destacado la intención del Gobierno de "no mirar para otro lado, ni permanecer ajeno a esa realidad que produjo ese éxodo de talento".

La población española en el exterior ha aumentado en 949.302 personas desde 2009 y el crecimiento de altas consulares se ha producido sobre todo en Reino Unido (han pasado de 57.770 a 127.920) y Alemania (de 77.962 a 154.876), principales países de acogida para la nueva emigración española entre 2009 y 2017.

También han aumentado los retornos un 137 por ciento en los últimos cuatro años, pasando las bajas consulares de 26.991 a 63.983 en 2017.

"El perfil más demandado en estos momentos por las empresas que no encuentran profesionales en España tiene que ver con la tecnología y la investigación", ha explicado Rumí, quien ha destacado que el plan del Gobierno, que se está gestando, "no excluye a aquellos que no son jóvenes, ni a los que tienen menos cualificación".

El Gobierno es consciente de que el éxito del plan "va a depender de las condiciones laborales que se presenten para el retorno", ha reconocido la responsable de Migraciones, y por ello trabaja con agentes sociales, empresas, comunidades autónomas y organizaciones de emigrantes para recoger las necesidades y prioridades que favorezcan ese regreso a España.