Red Eléctrica mira la posibilidad de poder extenderse a Estados Unidos

Madrid, 14 nov (EFE).- El presidente de Red Eléctrica de España (REE), Jordi Sevilla, ha dicho hoy que la transición energética abre "interesantísimas oportunidades de negocio" en Estados Unidos y que su compañía, que ya tiene presencia en países como Perú o Chile, está viendo si puede extenderse a Estados Unidos.

Sevilla, que ha participado en el VIII Foro Empresarial España-Estados Unidos, ha indicado que en las transformaciones energéticas que requiere la lucha contra el cambio climático "España está bastante bien colocada", cosa que no ocurre con Estados Unidos en términos globales, pese a excepciones como la del Estado de California.

Ha añadido que eso "abre interesantísimas oportunidades de negocio para empresas españolas en Estados Unidos", país en el que ya operan en ese ámbito compañías españolas, y ha apuntado que REE está también viendo si puede extender su actividad a Estados Unidos.

Sevilla ha recordado que España tiene experiencia en incorporación de renovables al sistema eléctrico desde hace diez años y ha manifestado también que no hay que ver los cambios que conllevará la lucha contra el cambio climático como una amenaza, sino como una "gran oportunidad".

Ha manifestado que el sector energético mundial que viene se va a parecer poco al de hace diez años y que las renovaciones e inversiones relacionadas con las transformaciones previstas en el sector energético supondrán 100.000 millones de aquí a 2030.

"No hay sectores que ofrezcan una alternativa de inversión como esta", ha añadido Sevilla, que ha comparado la revolución que se avecina con la que supuso el "fracking" o producción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Estados Unidos, con la diferencia de que ahora será un cambio global, con impacto en todos las países y sostenible.

El presidente de REE ha manifestado que se dejará de vivir de la "herencia de la abuela" (el petróleo, el gas y el carbón) para empezar "a vivir de las rentas" del sol y del viento.

Además, ha señalado que el cambio es imparable y que aquellos que piensen que porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no esté comprometido "no se van a llevar adelante estas transformaciones, se equivocan", pues hay Estados federales que trabajan para ese cambio, a lo que se une que hoy en día es más barato un kilovatio fotovoltaico que un kilovatio producido con carbón, petróleo o gas.

"Hay un ciclo histórico que tiende a agotarse", ha dicho Sevilla, que ha señalado que petroleras como BP o Repsol ya han dado pasos para diversificar su negocio.

Además, ha señalado que habrá un cambio de actores económicos porque "quienes hacen fotovoltaica o eólica no son los que hacían carbón, ciclos combinados o energía petrolífera".

Ha indicado que la tecnología hoy permite que "no sólo produzca energía la empresa" y los consumidores, de forma individual o agregados, pueden generar su propia energía para consumo e, incluso, para venderla.

También ha señalado que va a haber una revolución en las localizaciones geográficas de las fuentes de energía, pues a diferencia de los hidrocarburos, el sol y el viento están bastante repartidos, pero, de momento, no se ha encontrado aún otra forma de transportar energía que las redes.

No obstante, ha indicado que ello no significa que no se enfrenten a retos, como trasladar un mayor número de megavatios con los mismos o menos kilómetros de red, pues cada vez es más complicado ampliar instalaciones por la oposición ciudadana.

El desafío está en que la red pase más energía, ha dicho Sevilla, que ha recordado que REE invertirá 7.000 millones hasta 2030 para hacer frente a ese desafío.