Delgado carga contra la anterior abogada del Estado por no actuar en Gürtel

Madrid, 14 nov (EFE).- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha cargado hoy contra la ex abogada general del Estado Marta Silva Lapuerta, sobrina del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, por no haberse personado en el juicio por la presunta caja B de los populares cuando estaba en juego "dinero de los ciudadanos".

Lo ha hecho, en el pleno del Congreso, para defender la actuación de la actual abogada general, Consuelo Castro, al acusar de sedición y no de rebelión a los responsables del proceso independentista catalán y ante las críticas del PP, que considera que Delgado ha "humillado y denigrado" a los abogados del Estado al usarlos como un "instrumento político" para aplacar a sus socios independentistas.

"No somos iguales, nosotros no usamos las instituciones para fines particulares, somos un partido decente que no está en descomposición por tantos casos de corrupción", le ha espetado la ministra al PP tras asegurar que la abogada del Estado se ha basado solo en criterios "jurídico-penales" y que detrás de su escrito no hay "ningún guiño ni planteamiento político".

Delgado ha señalado que la abogada del Estado entre 2012 y 2016, sobrina del extesorero del PP imputado por la presunta caja B del partido, "casualmente" no se personó en el causa, a pesar de que tanto el juez de instrucción como la sala de lo penal advirtieron de posibles delitos fiscales atribuidos al PP y a sus responsables que podían haber afectado a las arcas públicas.

Previamente, la diputada del PP Beatriz Escudero había acusado a la ministra de "ordenar, mandar y amenazar" a los funcionarios y había denunciado que el escrito de la abogada general había generado una "auténtica convulsión" en todo el cuerpo por la imagen de "sometimiento al Gobierno y de devaluación de su trabajo".

Escudero ha vuelto a pedir ante el pleno la dimisión de Delgado, por ser, ha dicho, un "auténtico peligro para la justicia en España" y "la siniestra mano que ejecuta" las órdenes de Pedro Sánchez para contentar "al bloque antiespañol".