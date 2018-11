Deck: "Lo que más me ha sorprendido es el juego físico de la Euroliga"

Madrid, 14 nov (EFE).- Gabriel Deck, ala-pívot argentino del Real Madrid, no dudó en señalar "el juego físico" que se practica en la Euroliga como la "mayor sorpresa" que se han encontrado en el baloncesto europeo.

"En Argentina estaba acostumbrado a otra cosa y aquí, en la Euroliga, lo que más me ha sorprendido es el juego físico", dijo Deck.

El jugador afirmó que están preparados para enfrentarse al juego de triples que propondrá el Khimki.

"Hemos estado preparando el partido, un partido duro y estamos muy bien. Tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo, hacer una buena defensa y capturar rebotes y después adelante tratar de buscar las mejores opciones como estamos haciendo", apuntó

La adaptación de Deck al Madrid y al juego de España y Europa parecen ir por el mejor de los caminos.

"Por suerte todos me recibieron muy bien, jugadores, técnicos y gente que está alrededor del equipo. Me siento muy cómodo y muy bien y la presencia de Facundo Campazzo me fue de una gran ayuda en los primeros días", finalizó Gabriel Deck.