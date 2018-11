Cineasta Alexey German Jr. sostiene que Occidente no entiende a Rusia

Sevilla, 14 nov (EFE).- El cineasta ruso Alexey German Jr., hijo del director de cine de culto del mismo nombre, concursa en la sección oficial del Festival de Cine Europeo de Sevilla con una película dedicada al escritor Serguei Dovlatov (1941-1990) en un país, Rusia, del que ha asegurado que Occidente no lo entiende.

En la presentación de la película "Dovlatov", una coproducción de Rusia, con Polonia y Serbia de dos horas de duración, Alexey German ha afirmado que "Rusia es Rusia; y lo es desde el siglo XVII; vivimos de la misma manera y tenemos nuestras propias normas; yo no es que sea demasiado feliz con esto, pero es la norma establecida".

"Rusia no es un país estalinista, aunque ustedes pueden decir lo que quieran", ha espetado a los periodistas, que han insistido en conocer su opinión sobre la pervivencia en la Rusia actual de cuestiones denunciadas en su película, como la censura y la minusvaloración de la libertad individual.

German ha explicado que su país, desde el periodo soviético "ha dado un gran paso adelante; se ha avanzado mucho y la ideología de derechas cada año tiene más fuerza y más peso en la sociedad rusa", de lo cual ha dicho que "tiene la culpa" el conflicto con Ucrania.

Sobre este conflicto ha añadido que muchos de sus compatriotas, y él mismo, piensan que en Ucrania se persigue a los rusos por el hecho de serlo.

"En Ucrania son sistemáticamente violados los derechos de la población rusa, por más que Occidente ignore esta situación", ha insistido el realizador al mostrarse poco optimista con ese conflicto y el futuro de su país al afirmar que "Rusia se puede convertir en un país triste y oscuro bastante pronto".

Sobre la censura ha asegurado que "existe en todo el mundo, es omnipresente, en Occidente es menor pero también la hay; yo mismo la he padecido cuando me han entrevistado de televisiones de países europeos y no han reproducido lo que no les ha parecido correcto".

Y ha insistido en que la censura de ahora en Rusia, que ha admitido que existe "en cierta medida", no tiene nada que ver con la del periodo estalinista, "cuando se prohibía el mero hecho de ser artista".

También ha puesto un ejemplo: "Si pretendes hacer una película de tema homosexual será imposible encontrar ayuda económica del Estado, pero no te meterán en la cárcel".

Sobre esas cuestiones trata "Dovlatov", que recrea una semana en la vida del escritor Serguei Dovlatov en la Leningrado de 1971, una época en la que este escritor, curiosamente, mantuvo cierta amistad con los padres del Alexey German.

Incluso de su película ha dicho que "no será comprendida en Occidente" porque trata de un escritor que vive su vida y se lleva bien con todo el mundo pero al que no se le publica nada, un argumento que, a su juicio, para ser entendido en países occidentales debería estar más "dramatizado".

La película es un retrato de los ambientes culturales en la Unión Soviética durante la época de Leonidas Brezhnev y de la vida de Dovlatov, quien al no ser admitido en el sindicato de escritores por su mordacidad e ironía, no puede publicar su obra, aunque trabaja en una revista dedicada a adular al régimen, rodeado por la incomprensión de sus compañeros.

En el festival también se ha presentado hoy "Jaulas", ópera prima del sevillano Nicolás Pacheco que cuenta la historia de dos mujeres muy humildes que deciden sobrevivir por su cuenta, una historia que tuvo buena acogida en la sección oficial del festival de Valladolid.

De la misma productora de "Solas", la película de Nicolás Pacheco se mostrará en el festival de Sevilla dentro de una de sus secciones más nutridas, "Panorama andaluz", con casi cuarenta películas, de las que 23 son cortos.