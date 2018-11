Chapado: "Un año trascendental, volvemos a tener un atletismo ilusionante"

Madrid, 14 nov (EFE).- El presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, calificó de "trascendental" la temporada recién acabada porque a su juicio España "vuelve a tener un atletismo ilusionante, que vuelve a ser competitivo", y calificó con un ocho el rendimiento de la selección nacional.

"Ha sido un año trascendental para el atletismo español porque volvemos a tener un atletismo ilusionante, con rendimiento en todas las especialidades: cross, trail, pista cubierta, aire libre... La sensación es que España, dentro del nivel que tenemos, vuelve a ser competitiva. Yo le pondría un ocho como nota", declaró durante su visita a EFE.

El presidente señaló a "una serie de figuras emergentes encabezas por María (Vicente), plusmarquista mundial sub-18 en pentatlón y heptatlon y campeona de Europa en triple, pero también Pol Retamal, Sara Gallego, Yasiel Sotero...".

Pero "la gran noticia de este año", dijo, "es volver a tener a Bruno Hortelano a su mejor nivel. El peor momento, no tengo ninguna duda, fue la descalificación de Óscar Husillos (tras ganar la final de 400 del Mundial en sala de Birmingham), por lo cruel que fue, y el mejor, sin hacer de menos a marchadores, a Orlando Ortega o Peleteiro, el regreso de Bruno a ese nivel".

"Sacó medalla en relevos y una sola centésima le separó de la plata en el 200, pero también hizo récord de España en 200 y 400, y esa sensación en la recta del relevo en el Europeo de Berlín, cuando el equipo había dominado casi toda la prueba. Tenía que correr el último sí o sí porque corriendo con un guante no puede tocar el testigo, y tenía que recepcionar con la izquierda. Hay que valorarlo no sólo por lo deportivo, sino por el lado humano. El año pasado yo ni soñaba con un regreso así de Bruno", aseguró.

Orlando Ortega -bronce europeo en 110 m vallas- "es el que tiene más posibilidades en competiciones internacionales, Ana Peleteiro ha eclosionado ya como una gran competidora, tercera en un Mundial y en un Europeo, y la marcha ha dado grandes alegrías (Álvaro Martín y María Pérez campeones de Europa de 20 km)", pormenorizó.

"Y tal vez el dato más importante -observó-: se han batido este año 186 récords de España en todas las categorías (55 en la absoluta), el doble de lo que se venía batiendo en los últimos años. El nivel del agua va subiendo. En una sola semana se batieron todos los récords de España de heptatlon en todas las edades".

En los Europeos de Berlín, a su juicio, el equipo pudo hacerlo aún mejor. "Berlín no salió todo lo bien que debía salir pero hubo 25 españoles en finales, y eso quiere decir que la gente frente al televisor tuvo 25 oportunidades de ilusionarse con los atletas españoles. Se transmitió una sensación de pelea y de compromiso".

"Peleteiro demostró que estaba para competir por el oro, Orlando era ese día el mejor en vallas, aunque se trastabilló. El 4x400 fue bronce pero estuvo a punto de hacer algo maravilloso. Cuando Bruno pasó por la ría nadie dudaba de que España iba a ganar, ya me estaban felicitando. Pablo Torrijos y Marcos Ruiz podían haber sido medalla, se nos escapó alguna".

Fue, según su análisis, "un año espectacular para la velocidad, también la femenina (las chicas fueron finalistas en Berlín, y eso sólo había ocurrido en Barcelona); en vallas ha surgido la figura de Sara Gallego, que representa algo especial con 17 años en la final de un Mundial; en lanzamientos un retroceso importante, salvo en jabalina (dos por encima de 80 metros), el 800 de chicos a un nivel extraordinario y puede ser nuestro futuro en 1.500, donde no tenemos el nivel de antes, Torrijos ha hecho en triple la mejor temporada de su vida, pero en altura hay un tremendo vacío generacional".

"En marcha-prosiguió- tenemos una de las mejores generaciones, con los campeones de Europa Álvaro y María; July (Takacs) espectacular en 20 y 50, Diego García, Alberto Amezcua y Miguel Ángel López, que todavía tiene mucho que decir y este año ha sido importante para él".

Sobre el fallido intento de récord de Hortelano en Getafe, destacó que "lo importante fue que la pista se llenó y TVE lo quiso emitir en directo" aunque advirtió: "o hubiese cambiado la puesta en escena. Cuando se intenta un récord y genera tanta expectación, tiene que haber un marcador, no esperar a que el juez examine el vídeo-finish. Bruno lo hizo desde el corazón y para agradecer al público el apoyo que le había dado los últimos años".

Al hablar del 2019, subrayó la oportunidad que ofrecerán los Mundiales de Doha: "Vamos a ir convencidos de que tenemos que ser la quinta potencia europea. Va a ser una gran oportunidad para el atletismo español. Estamos haciendo un esfuerzo importante por entrenar fuera de España y adaptarnos a las condiciones extremas que va a haber en Doha y en los Juegos de Tokio".

"Como va a ser un momento atípico (Los Mundiales son a primeros de octubre), creo que habrá atletas de altísimo nivel que van a renunciar y ahí tendremos una oportunidad. Tengo la sensación de que va a ser un campeonato importante para nosotros, y no hablo de medallas", indicó.

Entre las novedades para 2019, Chapado reveló una propuesta de competición de clubes, el 3 de agosto en el estadio barcelonés de Serrahima para celebrar su 50 aniversario, con un reglamento revolucionario que incluye pruebas mixtas y por eliminación, a semejanza de la sesión de clasificación de la Fórmula uno.

"Sería como un mitin de clubes. Habría un relevo mixto chico-chica de 1.500 cada uno con estrategia libre; los relevos 4x100 y 4x400 también serían mixtos; en saltos verticales un máximo de 8 intentos jugando con la estrategia y en concursos horizontales, tipo F1, todos tendrán ocho intentos, se eliminarán los dos peores, seis pasan a una Q2, sin contar las marcas anteriores, y sólo cuatro llegarían a la Q3. Todo en dos horas y media", explicó.

Chapado justificó el reciente cambio en la estructura técnica federativa, siguiendo el modelo de Gran Bretaña y Francia. "El atletismo ha cambiado muchísimo. Una sola figura, el director técnico, como era Ramón Cid, no puede abarcarlo todo. El director deportivo tiene como misión hacer el atletismo mejor, desde la base hasta la elite, organizar toda la estrategia deportiva. La misión del seleccionador es que nuestro atletismo compita en los campeonatos importantes lo mejor posible. Tiene toda la libertad para hacer la selección, apoyándose en el Comité Técnico".

Los nombramientos de Antonio Sánchez (director deportivo) y José Peiró (seleccionador) se produjeron a propuesta del presidente pero fueron aprobados por unanimidad de los 34 miembros de la Junta Directiva y Comisión Delegada de la Federación.

"Son dos personas con talante, capacidad de trabajo en grupo, visión estratégica y con el temple necesario para gestionar situaciones de crisis y resultados, que las habrá", advirtió.

Sobre el caso Ilias FIFA, suspendido cuatro años por posesión de productos dopantes, señaló: "Nuestra posición es clara. Siempre vamos a estar del lado de la gente que compite de forma limpia y hacemos todo lo posible para combatir el dopaje. Aunque no es competencia nuestra, hemos aportado más dinero para aumentar el número de controles y hemos aprobado los criterios de elegibilidad por los cuales los que tienen un proceso abierto por dopaje no son convocados a la selección para no perjudicar a los compañeros".

"Me avergüenza muchísimo el daño que le hacen a la inmensa mayoría de los deportistas los que toman estos atajos. Es una lacra que va a seguir, porque está en la condición humana, pero tenemos que trabajar para reducirla", concluyó.