Celaá cree que España necesita un Pacto educativo y buscará acuerdos

(Corrige la NA3085 para incluir una aclaración de Educación al sentido de las palabras de Celaá)

Madrid, 14 nov (EFE).- La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha considerado hoy que España necesita un Pacto por la Educación y ha dicho que por ello el Gobierno trabaja planteando propuestas "para construir acuerdos cada día".

"No, no lo creo", ha respondido Celaá en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso a la diputada del PP Sandra Moneo que le ha preguntado si cree que España ya no necesita un Pacto por la Educación y ha acusado al PSOE de querer "imponer su modelo" cuando se abandonó la subcomisión que negociaba el pacto.

Según ha dicho la ministra, "la mayor voladura de los pactos en Educación la hizo la Ley Wert" y ha recordado que todas las leyes socialistas en materia educativa "salieron respaldadas" por todas las fuerzas políticas excepto por el PP"

"Por el contrario las leyes realizadas de cuño del PP solo salieron salvaguardadas por el grupo popular y fueron rechazadas por toda la comunidad educativa y por toda la sociedad", ha añadido.

Celaá ha invitado al PP "a entrar" en la propuesta de reforma educativa presentada por el Gobierno hace "apenas" una semana "porque todavía no hemos empezado a negociar", y ha recalcado que además de mejorar "de manera notable" la calidad de la educación española, esta propuesta "salva a los jóvenes del limbo jurídico" en el que están inmersos debido a "los efectos más dramáticos de la Lomce".

Esta propuesta contempla entre otros aspectos pasar el Bachillerato con una asignatura suspensa o reducir el peso de la religión como oferta en la enseñanza.

"Nos cuesta creerla", ha respondido Moneo, que ha acusado a la ministra de no cumplir su promesa de mantener "colaboración y dialogo abierto" con todos los agentes políticos.

"Ni siquiera han guardado las formas (...). Han lanzado un documento que representa la mejor tradición del binomio LOGSE-LOE, ese binomio que ha llevado a España a las más altas cotas de fracaso y abandono educativo temprano de la historia", ha añadido.

Para la diputada del PP, con esta propuesta se demuestra que "el guión ya estaba escrito" y ha lamentado que el PSOE "siga instalado" en el mismo modelo educativo de hace 20 años: "El modelo de la mediocridad frente a la excelencia, de la opacidad frente a la transparencia y del intervencionismo frente a la libertad".