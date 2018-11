Auditores UE ven lentitud en la aplicación de las normas sobre sanidad animal

Bruselas, 14 nov (EFE).- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) concluyó hoy que las normas europeas de bienestar animal se aplican con lentitud en los Estados miembros y reclama a la Comisión Europea (CE) mejoras en el sistema de control, aunque asegura que ha habido progresos en los últimos años en este ámbito.

El responsable del informe del Tribunal de Cuentas, Janusz Wojciechowski, dijo a Efe durante la presentación del texto en Bruselas que "hay un progreso real" en los estándares de bienestar animal de la UE, pero el sistema de control "no siempre es efectivo y hay que reforzarlo".

"El principal problema es el sistema de control. Una buena regulación no es suficiente si el sistema de control no es efectivo, y a menudo no lo es. Esto hay que reforzarlo y es muy importante", indicó.

En concreto, agregan los auditores en el informe, la CE ha emitido orientaciones sobre el modo de transportar y sacrificar a los animales y sobre el bienestar de los cerdos, pero su aplicación sobre el terreno sigue siendo problemática.

Para examinar cómo se controla el bienestar de los animales de granja, así como la aplicación global de la estrategia de bienestar animal de la UE, los auditores han analizado la situación en cinco Estados miembros (Alemania, Francia, Italia, Polonia y Rumanía) y concluyen que hay "insuficiencias en el cumplimiento de los requisitos mínimos".

Los auditores consideran que podría mejorarse la coordinación con controles y que los recursos financieros de la Política Agraria Común (PAC) podrían utilizarse mejor para promover normas de bienestar animal más estrictas.

"Puede mejorarse el uso de instrumentos de desarrollo rural, incentivando a los agricultores a mejorar los estándares de bienestar animal. Es un instrumento interesante en el período financiero actual. Lo importante es animar a los agricultores a mejorar estos sistemas", indicó Wojciechowski.

Los sistemas oficiales de control de los Estados miembros constituyen un factor clave para la puesta en marcha de las buenas prácticas en las granjas, y los auditores estiman que la CE debe mejorar de manera efectiva su puesta en marcha.

"La CE tiene instrumentos legales para actuar de manera más efectiva y esta es una de nuestras recomendaciones, que la CE debería fortalecer la aplicación de estas legislaciones", indicó el responsable de la auditoría.

Los auditores destacan el "éxito" de las medidas implantadas por Bruselas en ámbitos como la estabulación en grupo de las cerdas y la prohibición de jaulas no acondicionadas que no permiten a las gallinas ponedoras expresar su comportamiento natural.

"La Comisión y los Estados miembros trabajaron en unas directrices destinadas a facilitar la comprensión y la aplicación sistemática de los requisitos legislativos y las han distribuido ampliamente. En general, los Estados miembros visitados por el Tribunal tomaron medidas para poner en práctica las recomendaciones", apuntan.

El sector ganadero de la UE representa el 40 % de la actividad agrícola total, con una producción de 168.000 millones de euros anuales y alrededor de 4 millones de empleos. EFE