Thiem: "Jugué mal, muy mal"

Londres, 13 nov (EFE).- El tenista austríaco Dominic Thiem reconoció este martes que jugó "mal, muy mal" su segundo partido de las Finales ATP contra el suizo Roger Federer, en el que cayó por un abultado 6-2 y 6-3.

"Cometí muchos errores inusuales. En el principio del partido, en algunos momentos cruciales, hice errores que no sé de dónde vinieron. Al final fueron mucho errores no forzados. El resultado fue lógico después de eso", explicó el número ocho del mundo en rueda de prensa.

Thiem, quien ha perdido los dos partidos disputados en esta edición, aclaró que a veces "es raro" jugar en esta pista, pero que aún así cometió muchos errores.

Para llegar por primera vez a semifinales, Thiem necesitará ganar al japonés Kei Nishikori y esperar una carambola para pasar.

"Lo primero de todo que tengo que hacer es recuperar mi tenis. Es lo que intentaré mañana. Si no lo recupero, no tendré que estar pendiente de otros resultados porque entonces también perderé el tercer partido. Solo quiero jugar un buen partido, no importa si es el último o no", explicó.

Pensando ya en el año que viene, el europeo reflexionó y dijo que su objetivo es ser más consistente y olvidar partidos como el de hoy.

"Ese sería un gran paso adelante", sentenció Thiem.