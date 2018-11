Sturgeon: si acuerdo de brexit no satisface, se deben buscar mejores opciones

Edimburgo , 13 nov .- La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, afirmó hoy que si el acuerdo a nivel técnico que ha alcanzado el Gobierno británico con Bruselas sobre el "brexit" no reúne suficiente apoyo cuando se someta a votación en el Parlamento, se deberían buscar "mejores opciones".

El Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, ha logrado un pacto sobre las condiciones de la salida británica de la Unión Europea (UE), que presentará mañana a su gabinete de ministros y, más tarde, someterá a la aprobación de la Cámara de los Comunes.

"Si el 'acuerdo' de la primera ministra no satisface a nadie y no puede obtener una mayoría, no debemos dejarnos arrastrar por su idea de que la salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo es inevitable; en lugar de eso, deberíamos aprovechar la oportunidad para poner mejores opciones sobre la mesa", escribió Sturgeon en Twitter.

La líder independentista, que se ha mostrado contraria al "brexit", ha defendido que el país permanezca en el mercado único y la unión aduanera cuando abandone la UE, según ha declarado, para minimizar las consecuencias económicas de la partida, prevista para el próximo 29 de marzo.

El Gobierno escocés ha demandado además tener acceso al borrador del acuerdo que May, quien esta noche se reúne con cada uno de sus ministros, y que presentará en la reunión del Ejecutivo que tendrá lugar este miércoles y que definirá los próximos pasos a dar.

"Debemos ver este acuerdo, Escocia no debe de ser olvidada. Hasta hoy no lo hemos visto y es importante que nuestros puntos de vista se tengan en cuenta", aseveró la ministra escocesa de Asuntos Exteriores, Fiona Hyslop, en declaraciones a la BBC.

El responsable escocés para el "brexit", Mike Rusell, quien se encuentra en Londres para seguir las negociaciones de cerca junto a sus homólogos británico y galés, precisó que "no es suficiente" conocer detalles del posible pacto "por los periódicos".

"Necesitamos saber qué se está haciendo y necesitamos saber qué se está haciendo en nuestro nombre", señaló.

Por su parte, el ministro británico para Escocia, el conservador David Mundell, calificó de "alentador" el hecho de que exista "un posible acuerdo", pero matizó que los responsables de las diferentes carteras "reflexionarán sobre los detalles" antes de la reunión de mañana.

"Esto es lo que el Gobierno ha estado buscando todo el tiempo. Ha trabajado muy duro durante las negociaciones para llegar a este punto, pero debemos reflexionar sobre los detalles y luego considerarlos en el gabinete de mañana", apuntó Mundell.