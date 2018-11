Rusia boicoterá Foro de Davos si veta a empresarios rusos, dice Medvédev

Moscú, 13 nov (EFECOM).- El primer ministro de Rusia, Dmitri Medvédev, dijo hoy que miembros del gobierno ruso y empresas con participación estatal no participarán más en el Foro Económico Mundial si no éste no revierte la decisión de excluir en la próxima reunión del Foro vos a tres oligarcas sancionados por EEUU.

"Si estas decisiones que se tomaron con respecto al empresariado ruso no son modificadas, entonces ya no enviaremos funcionarios y representantes de empresas con participación estatal al Foro de Davos, de manera que nadie irá allí", señaló Medvédev en a periodistas en los márgenes de la conferencia internacional sobre Libia que se celebra en Palermo (Italia), según recoge la agencia RIA Nóvosti.

El pasado día 7 el diario británico "Financial Times" informó de que los organizadores del Foro de Davos han "vetado" la asistencia del magnate ruso del aluminio Oleg Deripaska, del multimillonario industrial Víktor Vekselberg y del presidente del banco VTB, Andréi Kostin, al próximo evento anual, que se celebrará del 22 al 25 de enero.

Consultado por Efe en Ginebra, el Foro Económico Mundial no quiso comentar la información.

El primer ministro ruso dijo que la medida tomada supuestamente por el Foro Económico Mundial "es una decisión muy extraña", por lo que la ha abordado con el presidente de turno de la Confederación Helvética, Alain Berset, a quien le transmitió la "sorpresa" de Moscú por ese paso dado.

"Más aún cuando se trata de organizaciones no estatales", recalcó Medvédev, quien indicó que Berset le prometió "aclarar el asunto".

Los tres empresarios rusos vetados presuntamente por el Foro de Davos fueron incluidos en la nueva "lista negra" que EEUU publicó en abril pasado y que está integrada por siete oligarcas y 17 altos funcionarios rusos, muchos de ellos dirigentes de grandes compañías estatales.

Las sanciones estadounidenses implican que no pueden hacer negocios con ciudadanos de EEUU y que sus bienes y activos que tengan en ese país queden congelados, pero las restricciones no les impide viajar a Suiza.

Suiza acoge el prestigioso foro anual, pero no cursa las invitaciones al mismo, algo que corresponde a la propia organización con sede en Ginebra.