Robles reivindica papel de las militares como "mediadoras en los conflictos"

Madrid, 13 nov (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha apostado hoy por ampliar el número de mujeres en las Fuerzas Armadas y ha reivindicado su papel como "mediadoras en los conflictos" y como "instrumentos de diálogo" para conseguir una paz duradera.

"Es imprescindible el papel de la mujer para crear el marco educacional, político y económico adecuado para que las guerras terminen", ha remarcado.

Robles, que ha hecho estas declaraciones durante la clausura del Foro "Mujeres, seguridad y defensa, avanzando junt@s por la paz", ha resaltado el compromiso de su Departamento con el cumplimento de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, que tiene como objetivo incrementar el protagonismo de la mujer en los procesos de paz.

En su opinión, tener fuerzas desplegadas en lugares de conflicto no es suficiente: "Si no somos capaces de crear una cultura de paz, una cultura de mediación, una cultura en la que los conflictos se resuelvan hablando y dialogando, no habremos conseguido nada".

Robles ha subrayado su confianza en que la presencia de mujeres en el Ejército español sea cada vez sea mayor, "porque es imprescindible la mayor incorporación de la mujer para que aumente la implicación entre Fuerzas Armadas y sociedad", ha dicho.

Además, ha considerado que, para el Gobierno, "la presencia de las mujeres en cargos públicos es fundamental y ponemos en positivo lo que supone el papel de la mujer en todos los ámbitos de la vida", ha añadido.

En este sentido, Robles ha adelantado que su Departamento aprobará previsiblemente en el mes de diciembre dos órdenes ministeriales para facilitar la carrera de las mujeres en el Ejército: una relativa a la conciliación "que permita la corresponsabilidad en la familia"; y otra, que modificará la estatura mínima para ingresar en las Fuerzas Armadas.

Preguntada por si se ha establecido como objetivo alcanzar un determinado porcentaje de mujeres en las Fuerzas Armadas, la ministra ha señalado que no le gusta marcar objetivos concretos "porque si no se cumplen parece que es una frustración".

Tan solo, que "la gente joven sepa que participar en las Fuerzas Armadas supone participar en la defensa de valores, de libertad, seguridad y democracia", ha concluido.