Qatar Airways sopesa abandonar Oneworld por rencillas con American y Qantas

Madrid, 13 nov (EFECOM).- Qatar Airways está sopesando abandonar la alianza Oneworld, de la que forma parte IAG, debido a las críticas y ataques "constantes" que sufre por parte de otros miembros como American Airlines (AA) y Qantas, y crear una propia, ha señalado hoy su consejero delegado, Akbar Al Baker.

Una alianza entre aerolíneas sirve para mantener acuerdos comerciales, transferir pasajeros u ofrecer programas de fidelidad en conjunto, entre otras ventajas, y "cuando uno descubre que ya no es el caso, no tiene sentido seguir formando parte de ella", ha agregado en una rueda de prensa durante el evento Wings Of Change Europe 2018, organizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Ha explicado que Qatar en ningún momento pidió incorporarse a Oneworld -ya que sus miras estaban puestas en Star Alliance-, sino que fue invitado precisamente por AA, la compañía que "nos está atacando ahora" y de la que la aerolínea del Golfo posee un 21 %.

Es la aerolínea con el peor rendimiento de las tres principales compañías estadounidenses y, en vez de centrarse en su propio negocio, se dedica a mirar todo el tiempo lo que hace Qatar y dónde invierte, ha subrayado.

También Qantas critica constantemente a Qatar y limita su capacidad para volar hacia Australia, mientras da la bienvenida a Emirates que no forma parte de Oneworld, ha lamentado.

Qatar es accionista también de IAG (BA, Iberia, Vueling y Aer Lingus) y el ejecutivo ha asegurado que la compañía no va a reducir su participación en el grupo hispano-británico ni tampoco lo forzaría "jamás" a abandonar la alianza para unirse a una nueva en el caso de que, finalmente, la creara.