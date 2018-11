Puigdemont reabre el debate con ERC ofreciéndose como número dos de Junqueras

Barcelona, 13 nov (EFE).- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha reabierto hoy el debate sobre las listas unitarias del independentismo, ofreciéndose a ir como número dos en una candidatura al Parlamento Europeo liderada por el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Desde Waterloo, en declaraciones a Catalunya Ràdio, Puigdemont ha recalcado que si fuese posible configurar una lista independentista conjunta "el liderazgo de Junqueras es indiscutible".

Puigdemont ha asegurado que no quiere ser candidato a las europeas, pero ha abierto por primera vez la puerta a concurrir a los comicios de mayo: "La única manera de que yo sea candidato es ir de dos de Oriol Junqueras", ha afirmado.

"Hemos de intentar hacerlo", ha insistido Puigdemont, que no ha cerrado la puerta a integrar a la exportavoz parlamentaria de la CUP Anna Gabriel -que huyó a Suiza- como número tres de esa hipotética lista unitaria: "¿Por qué no?", ha preguntado.

ERC ya ha proclamado a Junqueras, en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona), como cabeza de lista para las elecciones al Parlamento Europeo, mientras que JxCat, el espacio político de Puigdemont, aún debe decidir cómo concurre a estos comicios y qué candidatos presenta.

En declaraciones a SER Catalunya, realizadas antes de que Puigdemont planteara su propuesta unitaria, Junqueras ha considerado "más eficaz" presentar listas separadas en las contiendas electorales.

"No hay opciones buenas y opciones malas. Hay opciones más útiles y opciones menos útiles. Se ha demostrado que ir separados pero con planteamientos unitarios es mucho más eficaz. Del centro hacia la izquierda y del centro hacia la derecha todos tienen que conseguir el mejor resultado posible. El objetivo es compartido", ha dicho.

Sobre la fundación de la Crida Nacional per la República, que impulsa Puigdemont, Junqueras la ha circunscrito al mismo espacio que ocupó en su día CDC: "Me parece muy bien que el independentismo sea amplio y plural y que abarque también el espacio de derechas. Desde ERC siempre hemos creído que teníamos que ser más y más, y así lo estamos haciendo: estamos entrando en zonas donde nunca el independentismo había tenido representación", ha apuntado.

En las filas de ERC, la oferta de Puigdemont ha sido recibida con frialdad, ya que no se les había trasladado previamente la idea.

Desde Madrid, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, ha señalado que es algo lo "suficientemente singular" como para no opinar sin conocer el contexto de esa oferta.

En un comunicado, la CUP ha aclarado que no ha decidido aún si participa o no en las elecciones europeas de 2019 y que, si optara por presentar candidatura, "no contempla" su participación dentro de una lista unitaria del independentismo.

Sin embargo, el alcalde de Argentona (Barcelona), Eudald Calvo, de la CUP, ha calificado, en declaraciones a La Xarxa, de "valiente y arriesgada" la propuesta de Puigdemont y ha animado a su formación a "debatirla muy bien".

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha dicho en RAC 1 que "respeta" que Puigdemont se ofrezca a ser el número dos de Junqueras en las europeas, pero ve "un poco de tacticismo" y un intento desde la "antigua CDC de evitar que cuaje la idea de que ERC gana".

La portavoz de Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Susana Segovia, sospecha que el PDeCAT "tiene miedo" de presentarse en solitario a una elecciones, porque "siempre" pretende ir "por delante, por detrás y a rebufo de ERC".

Mientras tanto, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha enviado una carta a los diversos defensores del pueblo europeos para denunciar la conducta "vergonzosamente impropia" del Síndic de Greuges que, a su juicio, le "descalifica para seguir ejerciendo el cargo" de defensor del pueblo catalán.

Por otro lado, el Govern ha presentado hoy el informe sobre los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, que cifra en 1.800 millones de euros la afectación económica en los presupuestos catalanes.

Asimismo, la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha emplazado al Gobierno del PSOE a aprovechar la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona el 21 de diciembre para celebrar una cumbre entre el Govern y el Ejecutivo central al completo para hallar "solución política al conflicto".